Od čtvrtka do neděle přijdou extrémní srážky, většinou v rozmezí od 150 do 250 mm, a v jejich důsledku se očekávají od pátečního večera výrazné vzestupy hladin vodních toků. Tak zní výstraha, kterou před pár minutami vydal Český hydrometeorologický ústav pro celé Jindřichohradecko a většinu Jihočeského kraje. V Jindřichově Hradci už se do pohotovosti chystá krizový štáb.