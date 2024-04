Ještě měsíc a kousek mají na dohnání restů ti, kteří dosud městskému úřadu neuhradili poplatky za svoz komunálního odpadu a za držení psů. Dlužníkům může úřad částku navýšit až trojnásobně.

Peníze. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Letošní termín pro splatnost místních poplatků za obecní systém odpadového hospodářství a ze psů je 31. května. Zatímco poplatek za psy zůstává stejný jako loni, částka, kterou musí Hradečáci zaplatit za odpad, se citelně zvýšila.

Zvýšení z bývalých 500 korun na 650 korun se ale netýká všech. „Zároveň s navýšením poplatku byla totiž schválena úleva 150 korun na rok u fyzických osob, které jsou starší 65 let, nebo naopak v průběhu kalendářního roku dosáhnou věku 6 let a mladším. Osobou starší 65 let se rozumí osoba, která 65 let dosáhla před 1. lednem 2024,“ přiblížila vedoucí finančního odboru Gabriela Dvořáková.

Komu patří záhadný pozemek v podzámčí Červené Lhoty? Vyřešil to ÚZSVM

Jak poplatky uhradit?

- V hotovosti nebo platební kartou v pokladních hodinách v pokladně oddělení místních poplatků Městského úřadu Jindřichův Hradec v Klášterské ulici, - Převodem na účet města č. 19-603140379/0800; podmínkou je uvedení variabilního symbolu (je uveden na pokladních dokladech z minulých let nebo jej na požádání sdělí pracovnice oddělení místních poplatků).

Finanční odbor také varuje, že po uplynutí termínu splatnosti lze dlužnou částku u obou poplatků zvýšit až na trojnásobek. „Případné dotazy rády zodpoví pracovnice oddělení místních poplatků,“ dodala Gabriela Dvořáková.

Zdaleka ne všichni Hradečáci ale výzvy k úhradám poplatků poslouchají. Za předchozí roky dluží za komunální odpad téměř 3 200 lidí a za psy 147 osob.