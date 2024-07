Už od čtvrtka 1. srpna budou v provozu pouťové atrakce ve dvou obvyklých lokalitách, tedy na Tyršově stadionu a na parkovišti Jitřenka.

V pátek 2. srpna se můžete těšit na dvojici koncertů na náměstí Míru. Od 18 hodin zde vystoupí zpěvák David Pet a ve 20:30 hodin naváže koncert Emmy Smetany a Jordana Haje. Na tento koncert pořadatelé z Městské kultury Jindřichův Hradec opět stanovili zvláštní formu vstupného. Plakáty hlásají, že vstup je 100 korun - tyto vstupenky za stovku, označené jako "symbolické vstupné jako příspěvek na pořádání kulturní akce", si předem můžete zakoupit v pokladně KD Střelnice, online na kultura.jh.cz nebo na místě před konáním koncertu. A nebo možná taky nemusíte. Žádná bližší specifika tyto vstupenky na koncert na otevřeném a průchozím náměstí nemají.

I v sobotu 3. srpna se na náměstí Míru bude vyhrávat. Od 19 hodin vystoupí Jindřichohradecký Big Band ("vstupné" má stejné podmínky jako na páteční koncerty).

Centrum města v neděli zaplní stánky

Tradiční stánky s nejrůznějším zbožím obsadí centrum Hradce v neděli 4. srpna. Jako obvykle se s nimi prodejci rozloží na Masarykově náměstí, v Klášterské ulici a dál až ke spořitelně a také v Růžové ulici. Během neděle se do těchto míst autem nedostanete - stánkaři budou najíždět od šesti do půl osmé ráno. Uzavírka potrvá až do 19 hodin, odkloněna bude i MHD (tedy vynechá zastávky Masarykovo náměstí a Oděva).

V neděli od 14 hodin zahraje na náměstí Míru Klaret ("vstupné" viz výše). V 18, 19:30 a 21:30 pak na náměstí Míru zhlédnete vystoupení Chůdadla - v první dva časy Měsíční princeznu, o půl desáté pak The Cube. Za tohle vystoupení umělcům z Chůdadla nezapomeňte přispět do klobouku.

Zavítat v neděli můžete také do klášterního kostela sv. Kateřiny. V 8, 9:30 a 11 hodin se zde bude sloužit Mše svatá - poutní odpustková slavnost Porciunkule. Ve 14:30 bude následovat slavnostní požehnání (litanie).

Protože centrum bude o víkendu zahlcené nebo pro dopravu uzavřené, připravilo město jako obvykle možnosti náhradního parkování. V sobotu a v neděli bude možné parkovat v dočasně zjednosměrněné ulici Denisova nebo na louce u plechových garáží v ulici Miřiovského. Využít je také možné nedaleké parkoviště u školky u mostu na Zbuzany.

close info Zdroj: Městský úřad Jindřichův Hradec zoom_in Parkování během Porcinkule.