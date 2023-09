Obyvatelé jindřichohradeckých Zbuzan a Sládkova kopce se ve středu 13. září dočkali návratu své prodejny potravin. Ta byla kvůli kompletní rekonstrukci několik měsíců zavřená. Odměnou však pro zákazníky je, že nyní mají moderní prodejnu, kde si mohou nakoupit 24 hodin denně sedm dní v týdnu (24/7).

Otevření moderní prodejny Flop Top v Jindřichově Hradci Zbuzanech. Zákazníci zde nakoupí 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. | Video: Deník/Lenka Novotná

Maloobchodní řetězec Flosman v Jindřichově Hradci otevřel svou vůbec první prodejnu s označením Flop Top v České republice. Nákup po uzavírací době je zde možný za využití mobilní aplikace a samoobslužné pokladny. Přidal se tak k řetězcům, které již na jihu Čech obdobné prodejny mají.

Obchod je také rozšířený, jeho plocha je nyní zhruba 300 m2, co pochopitelně kvitují především zákazníci. Hned první den vyzdvihli i to, že nyní je zde k dostání maso, zákusky, chlebíčky a také čerstvě dopékané pečivo.

"Mně se to líbí moc. Prodejna tady opravdu chyběla, protože ve Schwaigrově ulici je zavřený i JH Markt, a to pak moc možností na nákup nezbývalo," uvedla Dáša Matějková, která bydlí v nedaleké lokalitě u nádraží.

S ní si notovala i Marie Zušťáková: "Jsem ze Sláďáku a všude je to daleko, navíc z kopce do kopce, takže jsem ráda, že už je zase prodejna ve Zbuzanech otevřená. Vyhovuje mi i to, že nově prodávají maso."

Zda navštíví prodejnu i v nočních hodinách, ještě neví. Prý bude záležet na tom, jestli něco doma nedojde a nepočká to do rána.

Nadšená, že je prodejna opět otevřená a "vylepšená", je i Blanka Klímová. "Líbí se mi to moc. Jsme už jako na vsi a všude to bylo hlavně pro starší lidi daleko. Je úžasné, že mají i maso či zákusky. Nakoupí se tu všechno a nemusí se jinam," říká.