Největším dinosaurem je spinosaurus, který dosahuje délky až sedmi metrů. Návštěvníci se ale mohou těšit i na triceratopse nebo stegosaura. „Děti jsou zvané k nám na pódium a mohou se nechat očichat triceratopsem nebo se podívat na krmení T-Rexe a spinosaura. Pokaždé, když o nějakém druhu vyprávíme, doplní náš výklad téměř živý dinosaurus. Nejde o figuru, která by pouze nehybně stála,“ nalákala diváky spoluautorka projektu. Každého z pohybujících se dinosaurů ovládají jeden až dva operátoři.

Archeologové v Třeboni našli téměř třicítku koster, dva hroby vyvolaly otázky

V Jindřichově Hradci jsou v plánu celkem čtyři představení. Místa ale rychle ubývají a proto je lepší si vstupenky předem rezervovat. „Diváci, kteří přijdou na poslední chvíli, mohou počkat, jestli některá rezervace neodpadne. Stává se totiž, že například někomu onemocní dítě a ti lidé pak nedorazí nebo rezervaci zruší. Máme zkušenost, že asi 15 procent rezervací zůstane nevyzvednutých,“ poradila Kristýna Alešová.

Nápad na unikátní show s dinosaury vznikl přibližně před třemi lety. "Mé děti se dostaly do věku, kdy se začaly zajímat o dinosaury a chytlo to postupně celou rodinu. Chtěli jsme všechny ty získané informace o dinosaurech předat také ostatním. Narazili jsme na firmu, která vyrábí neuvěřitelně krásné filmové rekvizity. Nechali jsme si vyrobit jednu figuru dinosaura a začali pořádat přednášky na základních školách," zavzpomínala Kristýna Alešová a dodala, že vyprávění slavilo mezi školáky velký úspěch. Školy ale uzavřela covidová opatření a rodina přesunula svá představení do parků měst. Postupně pořídila ještě další dinosaury i vytápěnou mobilní halu.

Dopravní omezení znepříjemní cestu od Třeboně na Hradec i na jiných místech

Téměř dvouhodinová show Cestování s dinosaury se v Jindřichově Hradci zdrží do neděle. Poté se přesune do Třeboně, kde proběhnou čtyři představení. Na první z nich se můžete přijít podívat ke Kauflandu ve čtvrtek 21. dubna.