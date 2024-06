Chovatelka šelem z Jindřichohradecka ruší svůj chov. Žena se po více než deseti letech bojů s úřady rozhodla najít svým velkým kočkám nový domov. Zkontaktovala proto s prosbou o pomoc táborskou zoo, která začala konat.

Vypuštění pumy do nového výběhu v rakouské zoo | Video: Zoo Tábor

Na začátku června se podařilo umístit mládě pumy do známé zoologické zahrady v Rakousku, dva lvi ze soukromého chovu pak zůstanou přímo v Táboře. Zbývající šelmy zatím na nový domov čekají.

Nelegální chov šelem na Jindřichohradecku řeší krajská veterinární správa už více než deset let. „Chov byl úřady kvůli nesplnění zákonných podmínek už před časem zrušen a je velký tlak na odstranění výběhů i šelem. Chovatelka vlastnila tři pumy a dva lvy, samici a nádherného bílého samce s leucismem, což je genetická mutace způsobující bílou barvu srsti a obrovská rarita. Ti dva lvi zůstanou u nás v zoo, kde pro ně stavíme výběh a mláděti pumy americké jsme pak našli domov v zoo v rakouském Altenfeldenu. Pro zbývající dvě pumy stále hledáme možné umístění, což v případě kočkovitých šelem vůbec není jednoduché,“ nastínil situaci ředitel táborské zoo Evžen Korec. Podle něj zvířata u chovatelky z Hradecka v žádném případě nestrádala.

„Někteří soukromí chovatelé jsou nezodpovědní, chovají šelmy v absolutně nevyhovujících podmínkách a doslova je týrají. Takových chovů jsem poznal už hodně. Toto ale v žádném případě není případ zmíněné chovatelky z Jindřichohradecka, která se o své šelmy stará vzorně a má je ráda, pouze jim nemůže dát tak velký výběh jako zoologické zahrady. To ale opravdu dokáže jen málokterý soukromník,“ konstatoval Evžen Korec.

Deník kontaktoval také samotnou majitelku šelem. Udělat zásadní rozhodnutí pro ni nebylo vůbec jednoduché. „Jsou to úžasná zvířata a máme mezi sebou krásný vztah. Mám už ale nějaký věk, jsem unavená a zdraví už také není ideální. Svá zvířata jsem se proto rozhodla přemístit a darovala je Zoo Tábor. Nemohla jsem jim najít nikoho lepšího, než právě pana Korce, který má rád zvířata a chrání je. Byla jsem s ním v jednání dva roky,“ řekla chovatelka, která svá zvířata předává do nových rukou s těžkým srdcem. Do náhradního domova v Rakousku byla doprovodit i svého samce pumy, aby sama viděla, v jakých podmínkách bude zvíře žít. "Byla jsem nadšená. Je tam krásný prostorný výběh se vzrostlými stromy a úžasní ošetřovatelé. Určitě se bude mít skvěle,“ dodala bývalá majitelka šelmy s tím, že zvířata plánuje jezdit navštěvovat.

Zoo v Táboře před několika týdny jako první v republice otevřela nové centrum pro chladnomilné šelmy. Jde o dva výběhy vybavené jezírkem pro plavání, velkým přístřeškem a vyhlídkovou palandou. Dostanou se sem zvířata, která majitelům zabaví stát. Ve výběhu by mohly najít domov i zbývající dvě pumy chovatelky z Jindřichohradecka. „Čekatelů je ale velké množství a o jejich umístění vždy rozhoduje ministerstvo životního prostředí, které se na stavbě centra také významně finančně podílelo. Musíme tak počkat na jeho vyjádření,“ upřesnil ředitel táborské zoo Evžen Korec. V každém výběhu mohou být dvě šelmy, celková kapacita tak bude čtyři zvířata. Záležet ale bude na jejich velikosti a tom, jestli jsou zvyklá žít společně.