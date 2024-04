„Pro to, abychom věděli, co změnit, ale potřebujeme obyvatele Hvězdárny. Spustili jsme dotazníkové šetření, které nám má pomoci správně určit, co a jak změnit,“ uvedla mluvčí úřadu Karolína Bartošková.

Prvním krokem projektu Změň Hvězdárnu je výzkum názorů obyvatel sídliště. Město tedy ve spolupráci s Fakultou managementu Vysoké školy ekonomické v Praze připravilo dotazníkový výzkum, který pomůže posbírat názory i postřehy. Pokud by budoucí zlepšení života na sídlišti nebylo dostatečnou motivací pro vyplnění dotazníků, pomůže skutečnost, že pět náhodně vylosovaných autorů odpovědí získá zajímavé ceny.

Vyplněné dotazníky je potřeba odevzdat do 26. dubna.Zdroj: Deník/Adam HudecCo konkrétně by se na sídlišti mělo změnit, je podle starosty města Michala Kozára nyní ještě příliš brzké předvídat. „Stejně jako v případě projektu Změň Vajgar, tak i u Zmeň Hvězdárna vše celkově posoudíme na základě odevzdaných dotazníků. Budou navržené plochy, které by měly být osázené zelení, případně dispozičně jinak řešeny, eventuálně i navržena technická řešení z hlediska budoucího vývoje. Vznikne podkladový materál, který stejně jako u sídliště Vajgar slouží k tomu, abychom mohli plánovat další dílčí kroky včetně eventuálních žádostí do různých programových fondů,“ komentoval.

Starosta dále doplnil, že se v návaznosti na výstupy z dotazníků bude posuzovat také doprava z hlediska chodců. „Jsme si ale vědomi toho, že sídliště už bylo vystavěné podle posledním norem, kdy je prostor mezi jednotlivými objekty poměrně malý,“ dodal Michal Kozár.

Kde dotazník vzít?

Všichni obyvatelé sídliště Hvězdárna (a také okolních oblastí) by jej do 8. dubna měli nalézt ve svých schránkách. Dotazníky jsou k dispozicii také na sběrných místech (viz níže). „S výzkumem vás mohou oslovit i studenti Fakulty managementu VŠE přímo na sídlišti. Dotazník je také přístupný i elektronicky prostřednictvím QR kódu či na webu města www.jh.cz,“ poradila Karolína Bartošková.

A kde vyplněný dotazník odevzdat?

To můžete učinit na třech místech - na pobočce České pošty na sídlišti Hvězdárna, v prostorách Hvězdárny a planetária Františka Nušla nebo v informačním centru v Panské ulici.

Jaký je termín?

Vyplněný dotazník je potřeba odevzdat do 26. dubna. Během května město vyhodnotí všechny odpovědi a bude o nich dále informovat. Chystá se také urbanistická procházka s architektem, se kterým si všichni budou moci prohlédnout místa, která si zaslouží změnu.

