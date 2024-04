Dvoupodlažní, atypicky vyhlížející objekt u hlavní silnice na půli cesty mezi Jindřichovým Hradcem a Otínem dobře zná řada řidičů i místních. Poslední ruch uvnitř stavby utichl přibližně před dvanácti lety, kdy tu skončil provozovatel rychlého občerstvení. Od té doby se majitelé věže marně snažili najít nového nájemce. Objekt si během let navíc vzali do parády vandalové i zloději.

Otevření je na spadnutí

Už za dva týdny se ale do věže opět vrátí život. „Jezdil jsem často kolem a bylo mi líto, že ten objekt jen chátrá. Zjistil jsem si, kdo je majitelem a spojil se s ním. Byli jsme spolu na místě a domluvili se na dalším postupu. Chtěl jsem, aby to zase vypadalo pěkně, lidé kteří přijedou autem i na kole si k nám sednou na něco dobrého a odpočinou si,“ řekl Deníku nový nájemce věže a zároveň majitel stavební firmy z Vysočiny Pavel Fiala. Několik měsíců trvající rekonstrukce objektu se pomalu chýlí k závěru. Interiéry i fasáda už jsou téměř hotové, zbývají jen drobné dodělávky, závěrečný úklid a dovybavení prostor.

Lidé z Otína, Jindřichova Hradce, ale i ti, kteří budou kolem rychlého občerstvení ve startovací věži jen projíždět, se mohou těšit na bohatý výběr jídel i nápojů. „Bude tady točená zmrzlina, palačinky a časem třeba i nějaké langoše nebo bramboráky. Ve vedlejším okénku pak plánujeme prodávat uzeniny, kromě masa i zvěřinové klobásky, které si tu budeme sami udit. Nabídku doplní alko i nealko pivo, točená limonáda, ledová káva klasická i například oříšková nebo karamelová,“ nastínil sortiment Pavel Fiala. Zákazníci budou mít k dispozici velkou pergolu, kde budou moci s občerstvením posedět. Samozřejmostí je parkoviště a sociální zařízení v podobě bílé mobilní buňky, která je umístěná vedle objektu.

Červenou Lhotu lemují výkopy. Hráz zámeckého rybníka ale na opravu stále čeká

Z interiéru.Zdroj: Deník/Jana UrbanováSlavnostní otevření nového občerstvení v prostorách opravené startovací věže je naplánované na pátek 26. dubna na louce za věží. Akce se zúčastní i známé rádiové tváře.

„Začneme v pět hodin odpoledne. Vedle na louce budeme mít postavené pódium a stánky s bohatou nabídkou jídel jako jsou hamburgery, klobásky a další občerstvení i míchanými drinky. Hudbu obstarají DJové a moderátoři rádia Kiss Michal Kavalčík a Sonia Edde. Budou se střídat a hrát převážně hudbu 80. a 90. let,“ nalákal na akci provozovatel občerstvení Pavel Fiala. K akci se připojí také sousední hřiště na fotbalgolf, které louku zapůjčilo. Nově otevřené rychlé občerstvení bude pro zákazníky otevřené kromě neděle denně v čase od 8:30 do 18 hodin.

Zdroj: archiv pořadatelů

Objekt startovací věže u Otína zažil největší slávu v době 70. a 80. let. Byl totiž dějištěm závodů na silničních motocyklech. Krásné vzpomínky na toto období má řada Hradečáků včetně současného místostarosty.

Projekt Změň Hvězdárnu je tu. Řekněte si, jak by měla vypadat nová tvář sídliště

„Jezdily se tam domácí, ale i mezinárodní závody silničních motorek a tato věž sloužila rozhodčím, protože se nacházela u startu a zároveň cíle okruhu. Startovalo se ven z Otína, poté závodníci zahýbali za zahradnictvím Motl, projížděli šikanou kolem Jitky směrem k cihelně, kde je teď kruhový objezd a od něj se jelo zpět ke Kuniferu. Byla to pro město velká událost, závodily tu naše legendy jako Bohumil Staša, ale i zahraniční jezdci, třeba János Drápal z Maďarska, který často vyhrával. Byly to úžasné souboje a mám na to období jako malý kluk nádherné vzpomínky. Dokonce jsem měl možnost nahlédnout i do závodního depa,“ přiblížil místostarosta Radim Staněk. Burácení motorek kolem rozhodčích definitivně utichlo se začátkem 90. let.