V Jindřichově Hradci se v sobotu v podvečer rozsvítil vánoční strom. Nazdobená vánoční dominanta náměstí Míru se předvedla v plné parádě stovkám lidí, kteří si tento slavnostní okamžik nenechaly ujít. Stačilo přitom málo a tradiční rozsvícení stromu neproběhlo. Na vině byla sněhová kalamita, která město zasypala téměř půlmetrovou bílou peřinou.

Rozsvícení vánočního stromu v Jindřichově Hradci | Video: Jana Urbanová

Kvůli přívalům sněhu se dokonce sešel krizový štábu města, aby posoudil vážnost situace. „Ve městě byl velký problém, kam sníh uklidit, jezdili jsme s veškerou technikou prakticky od noci, uklízeli hlavní tahy i chodníky. Nakonec se nám podařilo centrum uklidit. Dávali jsme přes mluvčí města zprávu, aby lidé na rozsvícení stromu přišli pěšky nebo přijeli MHD, protože nejsou uklizená parkoviště a auta není kam odstavit,“ připomněl ředitel služeb města Ivo Ježek.

Slavnostní akce tak nakonec s mírnou změnou v programu proběhla. „Neuskutečnilo se vystoupení dětí ze 3. mateřské školky, ale ti, kteří se na ně těšili, se nemusí bát, protože děti vystoupí na adventních trzích už v neděli,“ řekl starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Živý betlém dětí z hradecké mateřinky vyhrál v loňském roce v soutěži mateřských škol o nejlepší betlém.

Zaměstnanci služeb města přivezli vánoční strom na náměstí v pondělí. Přibližně 13 metrů vysokou jedli Hradci věnoval Strmilov. Jedle rostla ve svahu přímo nad hřištěm pro minigolf. „Nedostali jste jen strom ze Strmilova, ale dokonce od hradu Karlštejn, protože my máme v našem městě takovou krásnou malou repliku Karlštejna, která vznikla před mnoha desítkami let a naši senioři jí s láskou opečovávají, aby byla stále krásná a vedle toho stála tato nádherná jedle,“ poznamenal během svého proslovu na pódiu starosta Strmilova Martin Novák s tím, že strom postupně přerostl svůj prostor a město přemýšlelo, co s ním. „Protože nás s panem starostou Jindřichova Hradce pojí přátelství, tak jsme se rozhodli nabídnout ji vám jako vánoční dárek. Tato jedle má v sobě mnoho načerpané energie strmilovských příběhů a my si přejeme, aby přešla i na občany Jindřichova Hradce,“ vzkázal příchozím strmilovský starosta.

Stromu následně požehnal také jindřichohradecký probošt P. Ivo Prokop. „Stromy nikdy nechvátají a ty jehličnaté také zůstávají stále zelené, i my bychom v sobě měli mít stále nějakou naději, něco za čím jdeme a co stále žije, i přesto, že náš svět je stále tak neklidný, bolestný a je v něm tolik špatného. V nás by ale mělo být něco dobrého, co načerpáme právě teď v době adventu a Vánoc,“ promluvil k lidem.

Krátce po 18 hodině si příchozí sami odpočítali rozsvícení nazdobené jedle. Vánoční atmosféru ještě umocnil sněhový kabát stromu. Slavnostní program na náměstí Míru vyvrcholil koncertním vystoupením skupiny X-TET.

Úspěch slavily i novinky letošního adventu ve městě. Fronty se tvořily u vánočně nazdobeného vyhlídkového kola, které stojí před Starou radnicí. Lidé dostávali od provozovatelů atrakce také podsedáky, aby se jim v kabinkách při mrazivém počasí sedělo pohodlněji. Úspěch měla i svítící vánoční brána na horním náměstí, doplněná o dva anděly. Oblouk s tisícovkami LED diod měří čtyři metry na výšku a osm metrů na šířku. Kolemjdoucí se pod ním nadšeně fotili. Vánoční výzdoby se navíc vůbec poprvé dočkaly čtyři vzrostlé lípy stojící podél fontány u Kaštánku. Každý ze stromů zkrášlí 240 metrů dlouhý světelný řetěz. V obležení byla také pětice nových chaloupek na Masarykově náměstí.