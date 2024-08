Déle než dvaadvacet let funguje v Jindřichově Hradci a okolí Taxi Karel. Za kilometr si po městě i mimo něj si firma účtuje 25 korun, co jde nad deset kilometrů, jezdí za 20 korun. „Nejvíc se jezdí maximálně dvě vesnice od Jindřichova Hradce. Jednou týdně si sjedu i České Budějovice. Často jezdím v noci a vozím lidi z diskoték, plesů nebo večírků. Moc jiných příležitostí není. Hradec je specifický v tom, že například z nádraží od vlaků a autobusů si vyzvedávají cestující jejich příbuzní, zatímco v ostatních městech jsou to taxislužby,“ poznamenal majitel taxíku Karel Chadim.

Většina zákazníků je pode něj poctivá a za najeté kilometry zaplatí, jsou ale i výjimky. „Vezl jsem před časem na nádraží do Veselí nad Lužnicí dvě dámy, které chvátaly na vlak a na místě mi řekly, že platit nebudou, protože nic nemají. Chtěl jsem je odvézt zpátky do Hradce, ale protože už vystupovaly z auta, tak jsem to nestihl. Jedna z nich měla na sobě kožený kabát, který jsem z ní sundal jako zástavu. Protože se o něj nepřihlásila, prodal jsem ho a dostal tak svoje peníze zpátky,“ vzpomněl taxikář na příhodu, která se stala před patnácti lety. Od té doby si prý vyšší částky raději bere od zákazníků předem.

Horké chvilky za volantem taxislužby zažil taxikář Michal Hrůša, který provozuje Gladiátor taxi. "Letos v únoru jsem nevědomky vezl zloděje z Kunžaku, kde ukradl nějaké peníze a chtěl do Prahy na letiště. Policisté mi volali do auta a řekli mi, koho vlastně vezu. Mysleli si, že je ozbrojený a naháněli nás. Nakonec jsem sjel na benzínku v Sezimově Ústí, kde na něj policisté naskákali a dali mu pouta,“ vylíčil akční zážitek taxikář. V autě už se mu prý také poprali kolotočáři nebo dvě ženy. „Bylo ta potyčka kvůli nějakému muži. Ze zadních sedaček jsem pak tahal chomáče vlasů, které si během rvačky ty dvě vytrhaly z hlavy,“ dodal Michal Hrůša. Paušálem jezdí po Jindřichově Hradci za stokorunu, mimo město pak sveze zákazníky za 25 korun za kilometr.

Už vezl alkohol i dámské potřeby

„Není pro nás problém odvoz zákazníka i s autem, kola ale nevozím, protože s tím mám špatnou zkušenost. Jako doplňkovou službu mám také dětskou autosedačku, protože málokdo ji vozí sebou a bez ní dítě nemůže jet. Beru běžně zákazníky i na letiště do Prahy nebo funguji jako kurýr, vozím lidem například alkohol, když jim dojde. Vezl jsem už ale i dámské hygienické potřeby,“ smál se taxikář. Podle Michala Hrůši jsou vztahy mezi hradeckými taxikáři výjimečně dobré a vzájemně spolupracují. Když někdo z nich potřebuje volno, přesměruje po domluvě telefon na kolegu.

Po Jindřichově Hradci a okolí jezdí se svým taxíkem Zdeněk Malý. Pro klienty vyráží z domova. "Po městě jezdím za 28 korun za kilometr a pokud jedu nějakou delší trasu, což je dále, než pět kilometrů od města, tak je to pak 22 korun za kilometr. Většinou ale jezdím přes den po městě, vozím například seniory k doktorům, večery a noci dělají hlavně kolegové,“ popsal taxikář. Zdeněk Malý sem tam sveze i nějakou osobnost. „Občas, když jsou plesy, tak vozím i známé tváře, třeba Karla Vágnera nebo Standu Hložka,“ pochlubil se Zdeněk Malý, který nemá problém ani s přepravou jízdních kol.

Další z hradeckých taxislužeb František Statečný jezdí po městě i mimo něj shodně za 25 korun.

V Jindřichově Hradci operuje nonstop i firma Taxi Kroupa, kterou znají lidé z krajského města. Za jednu cestu po Hradci si účtuje 108 korun, mimo město pak zákazníci platí za kilometr 23 korun.