Fanoušci starých vozů, které psaly automobilovou historii, mohou jásat. Jindřichův Hradec se totiž v sobotu 13. dubna stane centrem pátého ročníku mezinárodní setinové rallye klasických vozidel Spring Classic.

V roce 2023 projížděly veteránské skvosty například Dačicemi. Podívejte se na video. | Video: Jana Urbanová

Jak informoval ředitel soutěže Pavel Kacerovský, veterány se na náměstí Míru začnou sjíždět už v pátek večer. „Hlavní program potom začne v sobotu ráno, kdy kolem 9. hodiny bude město doslova zaplněné veterány, stejně jako v roce 2021, kdy Spring Classic zavítala do Jindřichova Hradce poprvé,“ připomněl.

Slavnostní start se plánuje na 10:00.

„Účastníci projedou centrem na první měřený test přesnosti v areálu společnosti AR SERVIS. Hned poté se vydají dál po trase dlouhé téměř 230 kilometrů, která historické vozy zavede přes Radouň, Černovice a Pacov do Humpolce, odkud se posádky po obědové pauze vrátí přes Pelhřimov, Počátky, Kamenici nad Lipou a Žirovnici zpátky do centra rallye,“ popsal ředitel závodu s tím, že první soutěžní vozidlo se v cíli očekává kolem 16:30.

„Startovní pole slibuje skvělou podívanou, vždyť průměrný rok výroby vozidel přihlášených do kategorie Classic se zastavil na hodnotě 1973. Diváci se můžou těšit na legendární i méně známé značky – jmenujme například Jaguar, MG, Mercedes-Benz, Austin Healey, Porsche, Alfa Romeo, Ford, Lotus, Datsun, Škoda, Tatra nebo Triumph,“ vyjmenoval Pavel Kacerovský.

Program Spring Classic V. Kliknutím zvětšíte.Zdroj: archiv pořadatelů

Počítejte s uzavírkami na náměstí a v okolí

Mluvčí městského úřadu Karolína Bartošková upozornila, že v souvislosti se závodem Spring Classic musejí Hradečáci počítat s několika uzavírkami. „Dojde k úplné uzavírce místní komunikace č. 5b, 6b a 7b na náměstí Míru a ulice Rybniční a Komenského, a to v sobotu 13. dubna v době od 6 do 12 hodin a od 16 do 22 hodin,“ sdělila.

Sobotní uzavírky v Jindřichově Hradci.Zdroj: Městský úřad J. Hradec

Více informací včetně kompletního přehledu obcí na trase s časy průjezdu najdete na oficiálních internetových stránkách www.springclassic.cz.

Vloni veterány při Spring Classic zavítaly třeba do Dačic:

