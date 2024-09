V souvislosti s aktuální výstrahou před silným větrem vydalo město Jindřichův Hradec upozornění: „Na základě výstrahy před velmi silným větrem (od pátečních 18 hodin do nedělního poledne) žádáme občany, aby dbali na svou vlastní bezpečnost a nevstupovali do parků a lesů, vítr může lámat stromy! Hrozí nebezpečí úrazu.“

Jihočeští hasiči informovali veřejnost, že Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje neposkytuje pytle s pískem pro preventivní účely. „V tomto ohledu se nás, prosíme, neobracejte. Lidé si musí v takových případech opatřit pytle i písek sami, popř. přes starostu své obce,“ sdělila mluvčí hasičů Vendula Matějů.

Starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár v pátek před polednem uvedl, že radnice samozřejmě informace od hasičů vnímá. „Není to ale tak jednoduché, že bychom okamžitě začali pro preventivní účely vydávat pytle s pískem. Sami jich nemáme tolik, abychom mohli saturovat všechna místa na základě požadavků. Budeme postupovat podle povodňového plánu. Jsme v neustálém kontaktu s hasiči a odbor životního prostředí má seznam ohrožených míst, která mají primárně přednost,“ sdělil.

Dále konstatoval, že v případě, že dojde k zatopení sklepů, celých objektů a podobně, je nutné dodržet standardní postup, tedy zatelefonovat složkám IZS a postupovat dál podle jejich pokynů.

„Budeme doufat, že to tak špatné, jak se predikuje, nebude. Nicméně je ale potřeba, aby se obyvatelé, kteří jsou v rizikových oblastech u vodních toků a mohli by být ohroženi, preventivně připravili. Vynesli movitý majetek, zajistili auta a podobně. Lepší je mít tyto úkony udělané, ať se raději potom zdají zbytečné, než se nepřipravit a pak litovat. To samé je v případě aktuální výstrahy o silném větru, lidé by se určitě měli vyhýbat místům, kde by mohlo dojít k pádu větví nebo stromů i dalších věcí,“ komentoval dále Michal Kozár.

Město s ohledem na počasí nechalo od pátku 13. až do pondělí 16. září včetně posílat autobusy na Nežárecké předměstí. Informaci naleznete zde:

Co se týče stavů vody, podle aktuálních modelů bude situace nejhorší během soboty. Vodní toky nejen na Jindřichohradecku mají dosáhnout třetích povodňových stupňů a na mnoha místech je i výrazně překonat. Aktuální situaci na tocích sledujte na webu ČHMÚ (kliknutím zde).

