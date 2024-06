Na uvolněné atmosféře v 1.B. bylo poznat, že už se děti těší na prázdniny. Prvňáčci si krátce po osmé hodině vyslechli z rozhlasu projev ředitele školy a pak už paní učitelka mohla začít rozdávat očekávané vysvědčení.

„Mám samé jedničky. Nejvíc mě bavila matematika, výtvarná výchova a psaní, ale čtení už moc ne, tam jsem měl i nějaké horší známky. O prázdninách pojedeme na dovolenou k moři, ale ještě nevím kam, protože mamka to má pro mě jako překvapení,“ pochlubil se prvňáček Oliver Halabud. Samé biče si za svojí píli od paní učitelky vysloužila i jeho spolužačka. „Na vysvědčení mám samé jedničky. Nejvíc mě bavila matematika, ale myslím, že mi ve škole šly asi všechny předměty. O prázdninách jedu na tábor, pak na sokolský slet v Praze i k moři do Řecka,“ těšila se Amálie Melská. Nejmenší školáci si jako pozornost odnesli barevné přívěsky na klíče ve tvaru gumového medvídka.

Třídní učitelka vajgarské 1.B. udělala s dětmi za školní rok kus práce a na své prvňáčky nešetřila chválou. „Dostala jsem úžasnou třídu, moc hezky se s nimi pracuje i rodiče jsou skvělí. „I když se samozřejmě těším na prázdniny, tak už teď vím, že se mi po dětech bude stýskat. Uvidíme se ale společně v příštím školním roce ve druhé třídě,“ řekla Olga Němcová, která má ve své třídě 23 prvňáčků.

Děti jí na závěr školního roku přinesly tradičně květiny i další originální dárky. „Dostala jsem kromě krásných kytiček i spoustu vlastnoručně napsaných přáníček a poděkování. Mám z nich velkou radost a je to samozřejmě i ukázka mojí práce, protože jsem děti naučila psát písmenka a přečíst, co napsali. Dostala jsem také bonboniéry, svíčky, dokonce i vitamíny a čaj na pevné nervy,“ usmívala se učitelka Olga Němcová. Svým školákům na prázdniny zadala i seznam několika úkolů. Děti dostaly za úkol například koupání v rybníce, jízdu na kole, napsání pohledu nebo přečtení alespoň jedné knížky.

V pátek si pro vysvědčení na 5. základní škole přišlo celkem 427 žáků, 272 z nich prospělo s vyznamenáním. „Přál bych si, aby se tento počet do budoucna i nadále zvyšoval. Na druhou stranu ale musím konstatovat, že sedm žáků naší školy ke konci tohoto roku neprospělo,“ doplnil ředitel školy Pavel Štefl. Pro základku na sídlišti Vajgar byl závěr školního roku náročnější i vzhledem ke stavebním pracím. „Probíhá u nás rekonstrukce pavilonu U2, kterou firma spustila začátkem června. Deset tříd jsme proto museli nastěhovat do všech možných prostor po škole. Máme slíbeno, že od září bude přístupné alespoň první patro, v tom spodním se ale ještě bude napojovat kanalizace, vodovody a další, takže tam se budeme moci nastěhovat až někdy před Vánoci,“ nastínil postup prací ředitel 5. základní školy Pavel Štefl. Do lavic se školáci po prázdninách vrátí znovu v pondělí 2. září.