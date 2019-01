Tábor – Na nádvoří hotelu Dvořák se konalo kulinářské show. Pro dívky a ženy vařil kuchař Jiří Babica.

Na nádvoří hotelu Dvořák vařil přítomným kuchař Jiří Babica. | Foto: David Peltán

Kuchař Jiří Babica se dostal do povědomí diváků, či spíše divaček prostřednictvím „nováckého „ pořadu Babicovy dobroty. Jak už název napovídá, jde o kulinářský pořad, v němž autor vaří a zve si hosty. Zatím jeho pozvání přijaly výhradně ženy, ale jak sám tvrdí, má se to změnit.

„V dalších dílech by se už muži objeví. Myslím, že ženy jsou obecně lepší kuchařky. Přece všichni říkáme, že nejvíce nám chutná od maminky. Ano, v profesionálních kuchyních dominují šéfkuchaři – muži, ale spíše proto, že jde o poměrně fyzicky náročnou práci,“ připustil Jiří Babica. Sám prý je řízkový, má je nejraději, ať doma či v restauraci. A jak se dostal do televize?

„Potkal jsem kamaráda Otu Lacinu, ten mi půjčil kameru a začal jsem točit na internet krátké kuchařské šoty a vyhrával jsem recepty týdne. Na Nově v té době chtěli nějaký pořad o vaření, tak jsme se tam přihlásili,“ naznačil dnes již známý kuchař.

Kromě pořadu se s ním mohou jeho fanynky setkat při komerčním show distribuční společnosti, která tvář pořadu prodává spolu s nádobím. Jiří Babica je u žen velmi oblíben, méně už u profesionálních kuchařů. Přiznává, že kuchařské pořady na jiných televizních stanicích nesleduje, zajímá ho sledovanost jen vlastního pořadu a ta je prý vysoká.

Do Tábora přijela za Jiřím Babicou i Pavla Bartůšková, a to až z Týna nad Vltavou. „Ano, jedu sem kvůli němu. Mám jeho pořady ráda.“

Na akci před táborským hotelem Dvořák si ho přítomné dámy fotily a s napjetím sledovaly, co Jiří Babica vykouzlí tentokrát.



Alena Řezáčová