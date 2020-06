„Je to smutné. Zbavili se dlouholetě úspěšného starosty, který třikrát za sebou vyhrál volby. A nevyhrával je pod dresem sociální demokracie, naopak ta by mu měla být vděčná, protože je vyhrával pod svým jménem. ČSSD neměla na růžích ustláno, já i pan Mrvka jsme se s tím snažili něco dělat. Včerejší den vidím jako pomstu zhrzených sociálních demokratů, a to nejen hradeckých, ale i krajských. Za to, že si dovolil převléct tričko a přejít do Změny 2020,“ uvedl Jiří Zimola.

Podle něj právě to bylo záminkou k odvolání starosty. Žádný jiný důvod nevidí.

Žádné výtky na adresu starosty

„Nezaregistroval jsem v posledních měsících žádné kauzy nebo výtky na adresu starosty. Nic takového. Jindřichův Hradec se úspěšně rozvíjel a i ti, kteří ho dříve kritizovali, museli uznat, že po dobu působení Stanislava Mrvky město doslova rozkvetlo. Šípková Růženka, která léta spala, se probudila a začala opět žít. Důvod byl prostě jediný. Někteří sociální demokraté nesnesli to, že v čele města stojí významná osobnost v podobě Stanislava Mrvky. Ostatní se k němu jen šikovně přidali. Osobně proti Janu Mlčákovi nic nemám, ale on sám moc dobře ví, že se stal jen loutkou a nástrojem, jak zavraždit pana Mrvku,“ dodal Jiří Zimola.

Zmínil, že teď se samozřejmě začnou ozývat hlasy, které budou práci bývalého starosty kritizovat.

"Osobně jsme to také zažil a byl to ten samý případ. Potřebovali najít záminku, tak si ji našli a předvedli puč. Teď to samé udělali u pana Mrvky. Bohužel s tím rozdílem, že na něj neměli vůbec nic. Jediné, co jsem zaznamenal, že mu vyčítají, je to, že není v ČSSD, ale je ve Změně. Aniž by si ti lidé, kteří se za ním na kandidátce v komunálních volbách schovávali, uvědomili, že to on je vytáhl až na osm mandátů. Vzpomeňme si, jaké měla ČSSD v roce 2018 preference. A on volby nevyhrál proto, že byl v této straně. Vyhrál je jako Stanislav Mrvka. Protože ho lidé brali, protože je to slušný chlap, který si na nic nehraje a pracuje. A teď ho za to potrestali. Nezbývá mi nic jiného, než věřit v boží mlýny a v to, že těmto lidem se to všechno jednou vrátí. A to třeba už v krajských volbách nebo panu Štěchovi v senátních volbách. Protože to byli právě tito lidé, kteří za pučem stáli," zakončil Jiří Zimola.