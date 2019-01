Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Ilustrační foto | Foto: archiv VLP

Jindřichův Hradec

František Dušek, 81 let, Radouňka

Jaroslav Doubek, 86 let, Jindřichův Hradec

Jan Karpíšek, 70 let, Horní Meziříčko

František Vaňásek, 69 let, Horní Radouň

Bohuslava Dočekalová, 86 let, Jindřichův Hradec

František Hemzal, 85 let, Lužnice

Marie Sklenářová, 92 let, Lomnice nad Lužnicí



Třeboň

Jan Mikyška, 84 let, Chlum u Třeboně



Dačice

Pavel Zabloudil, 49 let, Horní Němčice