Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Ilustrační fotoFoto: archiv VLP

Jindřichův Hradec

Jiří Neuhort, 87 let, Kostelní Radouň

Věra Karásková, 73 let, Horní Meziříčko

Zdeňka Vránová, 86 let, Jindřichův Hradec

František Kolman, 72 let, Domašín



Dačice

Libuše Doudová, 75 let, Brandlín

Antonín Svoboda, 83 let, Horní Slatina

Milada Exnerová, 79 let, Dačice