Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lenka Novotná

Jindřichův Hradec

Vlasta Matulková, 76 let, Jindřichův Hradec

Jan Havlín, 90 let, Jindřichův Hradec

Ida Küschalová, 82 let, Otín

Miroslav Kapal, 83 let, Jindřichův Hradec



Třeboň

Josef Soukup, 92 let, Majdalena

Pavel Vojč, 50 let, Dunajovice

Josef Vopátek, 72 let, Třeboň



Dačice

Stanislava Elsterová, 88 let, Dačice

Libuše Koukalová, 72 let, Dačice

Karel Janák, 75 let, Radíkov