Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Jindřichův Hradec

Jozef Levák, 82 let, Studnice

Stanislava Vytisková, 83 let, Jindřichův Hradec

Vilém Michálek, 66 let, Hospříz



Třeboň

Růžena Körnerová, 65 let, Jindřichův Hradec

Blažena Plemlová, 87 let, České Velenice

Bohuslav Flaška, 75 let, Tušť



Dačice

Dobromila Nováková, 81 let, Český Rudolec

Alena Kubková, 61 let, Holešice

Miloslav Pražský, 84 let, Český Rudolec