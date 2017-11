Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lenka Novotná

Jindřichův Hradec

Jaroslav Vojta, 56 let, Nová Bystřice

František Krombholz, 81 let, Hrdlořezy

Bohuslav Wedl, 83 let, Jindřichův Hradec

Libuše Tejčková, 86 let, Políkno

Jaroslava Linková (roz. Čižinská), 72 let, Třeboň



Třeboň

Jan Matlas, 76 let, Branná

Marie Martíšková, 84 let, Třeboň

Cyril Svrček, 80 let, České Velenice

Marie Váchová, 76 let, Třeboň

Blažena Nouzová, 86 let, Lutová