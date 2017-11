Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - Na Jindřichohradecku jsme se v uplynulém týdnu naposledy rozloučili:

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lenka Novotná

Jindřichův Hradec

Vlastimil Frajt, 72 let, Kardašova Řečice

Jaromíra Pošvářová, 82 let, Jindřichův Hradec

Zdeněk Kostka 91 let, Příbraz



Třeboň

František Zeman, 70 let, Klec

Pavlína Holubová, 73 let, Rapšach

Zdeňka Ficalová, 89 let, Třeboň

Jiří Maxa, 58 let, Břilice

Václav Jiráček, 84 let, Branná



Dačice

Marta Karásková, 51 let, Dačice

Bohumil Dvořák, 92 let, Dolní Němčice