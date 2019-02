Jindřichův Hradec

Marie Smolíková, Kardašova Řečice, 79 let

Petr Kačer, Jindřichův Hradec, 63 let



Třeboň

Anežka Kršková, Třeboň, 85 let

Jan Císař, České Velenice, 78 let

Marie Kubínová, Břilice, 88 let

Jiřina Kvěchová, Chlum u Třeboně, 65 let



Dačice

Marta Dörrerová, Dačice, 70 let

Ladislav Vobůrka, Knínice, 67 let

Rudolf Vláčil, Slavonice, 85 let

Miroslav Lindner, Dačice, 71 let