Jihočeši hlásí pojišťovnám stovky škod po sobotní bouřce. Jde o miliony korun

Přes 400 pojistných událostí eviduje v regionu v souvislosti s bouřkou Generali Česká pojišťovna. „V jižních Čechách máme k dnešnímu ránu registrováno 436 pojistných událostí v předpokládané výši 17 milionů korun,“ uvedl ve středu dopoledne pro Deník tiskový mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek. „Toto číslo ještě poroste, zejména s ohledem na majitele rekreačních nemovitostí, kteří je zkontrolují až o nadcházejícím víkendu,“ upozornil.

Škody za miliony

Zatopené silnice v Budějovicích.Zdroj: FB Dagmar Škodová ParmováNejvíce škod nahlášených Generali České pojišťovně způsobily podle Jana Marka bouřky na majetku občanů, jde o 413 škod za 16 milionů korun. Nejčastěji škody způsobila záplava, a to ve 231 případech, škoda je odhadována na 11 milionů korun. Následují vichřice (93 škod za 3,5 mil. Kč) a déšť (75 škod za 2,5 mil. Kč). Podle výše škod mezi nejpostiženější patří okres České Budějovice (291 škod za 12,5 mil. Kč), Tábor (55 škod za 1,7 mil. Kč) a Český Krumlov (1,7 mil. Kč)

Prohlídky škod i jejich vyřizování poběží u Generali České pojišťovny i o víkendu a Jan Marek v této souvislosti uvedl, že 30 % škod z majetkového pojištění je již vyřešeno. „Dodávám, že klienti škody hlásí většinou tehdy, když jim to situace a okolnosti na místě umožní. Zpravidla hned po vzniku pojistné události nebo v řádech několika dní,“ připojil Jan Marek.

Obří porce srážek

Hlavním problémem extrémního deště byla obří porce srážek. Za noc to například v Hluboké nad Vltavou bylo přes 80 mm vodního sloupce. Každý milimetr je litr vody na metr čtvereční. Přetížené byly okapové svody i kanalizace. V Českých Budějovicích se vylila z břehů na Pražském předměstí Dobrovodská stoka a zaplavila řadové garáže ve svém okolí.

Bouřka ničila na jihu Čech. Vyplavila silnice, tratě i sklepy, zporážela stromy

Přetížené okapy třeba způsobily problémy v českobudějovickém DOC Mercury, ve kterém došlo k poruše přetížených odpadních svodů. Díky celonoční práci zaměstnanců centra, nájemců a techniků se podařilo vše zvládnout a centrum v neděli ráno otevřít.

„Jsem velmi rád, že jsme se s havárií úspěšně vypořádali a obchodní centrum hned ráno otevřeli. Patří za to velký dík našim zaměstnancům, nájemcům a jejich pracovníkům i technikům servisních organizací, kteří pracovali celou noc,“ hodnotí velmi rychlé odstranění závady ředitel DOC Mercury Jiří Ludačka a dodává: „Potvrdili jsme si, že budova našeho obchodního centra je ve velmi dobré kondici a s jednorázovými poruchami si v ní rychle poradíme.“

Zatopená silnice v Českých Budějovicích.Zdroj: HZS Jihočeského kraje

V různé míře bylo zasaženo celkem 15 nájemních jednotek, z toho tři jednotky vážně. Díky obětavosti všech, kteří se podíleli na minimalizaci a odstranění škod, ale nevznikly podle Jiřího Ludačky žádné dlouhodobé následky ani velké škody. Celé obchodní centrum otevřelo hned v neděli ráno. V průběhu nedělního dopoledne byly v plném provozu téměř všechny obchodní jednotky s výjimkou Nani Nails, které otevřelo hned v pondělí, a optiky Grand Optical, která bude otevřena v následujících dnech. Beze změny fungoval autobusový terminál i podzemní parkoviště.

Krizová linka města

Škody na majetku eviduje i město České Budějovice. Zateklo například do výtahové šachty budovy magistrátu v Jeronýmově ulici. Ještě včera se sušily zdi některých bytů v Domově pro seniory Máj. Podle zástupce ředitele Jana Tománka zateklo do objektu například přes terasu, ze které nestačil vodu odvádět okap. Z terasy se voda dostala do chodby a pak do bytů. „Všechno to bylo v sobotu během chvíle,“ zmínil Jan Tománek a dodal, že zateklo i přes střechu. Ještě během noci byly škody odstraněny a zbytek pak v neděli. Zbylo ale sušení postižených bytů.

Odklízení následků bouřky se v Budějovicích protáhlo až do pondělí

V souvislosti se sobotní bouřkou svolala primátorka Dagmar Škodová Parmová krizový štáb a město přišlo s nabídkou výpůjček vysoušečů zdarma těm, kteří je potřebují a případně, po domluvě, nabídlo zajistit i další materiální pomoc. „Zavedli jsme bezplatnou telefonní linku úseku krizového řízení magistrátu s číslem 722 959 340,“ uvedla primátorka s tím, že velmi děkuje všem, kteří pomáhali a stále pomáhají při odstraňování následků velké bouře.

Výtaháři v permanenci

Země živitelka po sobotním řádění bouřky.Zdroj: Petr Walla

V souvislosti s bouřkami, které v sobotu 26. srpna zasáhly jih Čech, vzrostl v oblasti počet výjezdů servisních techniků výtahů firmy Schindler CZ. „V sobotu se jednalo přibližně o šestinásobný nárůst ve srovnání s běžným provozem, který bývá o víkendech poměrně klidný. Ještě více zákazníků se na nás obrátilo v neděli 27. srpna, kdy se oproti běžnému stavu jednalo o nárůst zhruba devítinásobný,“ uvedl Jiří Řechtáček, manažer servisní oblasti Jih za Schindler CZ.

„Po oba dny tvořila velkou část naší práce asistence jednotkám hasičského záchranného sboru. Spočívala například v otevírání dveří u výtahů, které v přízemí budov zaplavila voda, případně které se při bouřce ocitly bez proudu. V pondělí 29. srpna se u nás počet výjezdů vrátil téměř k normálu. Údaje jsou za celou oblast Jih, nicméně naprostá většina výjezdů kvůli následkům bouřek byla přímo v Českých Budějovicích. Přejeme všem, kteří se vypořádávají s následky bouřek, co nejméně škod a mnoho sil,“ doplnil Jiří Řechtáček.

Kontejnery na odpad

Občané Českých Budějovic mají možnost i nadále odkládat poškozené věci do velkoobjemových kontejnerů, které nechalo přistavit město ve spolupráci s firmou FCC. Stanoviště u garáží pod ulicí Nádražní se podle sdělení oddělení krizového řízení na základě požadavku občanů přemístilo před přemostění Dobrovodského potoka k ulici Jindřicha Plachty. Nově také přibylo stanoviště kontejneru na Zavadilce u cyklostezky v prostoru, kde jsou trvale umístěny nádoby na separovaný odpad. Kontejnery jsou k dispozici po celou středu a čtvrtek. V ulicích Diezenhoferova v Suchém Vrbném a Oskara Nedbala ve Čtyřech Dvorech zůstávají na původním místě. Informace o umístění nádob budou průběžně aktualizovány. Mají být k dispozici i ve čtvrtek.

Jih Čech zasáhly silné bouřky. Některé obce jsou bez proudu

S přívalem vod se museli vyrovnat i na výstavě Země živitelka, ale jak už dříve uvedla pro Deník tisková mluvčí Výstaviště Michaela Čeňková, díky úsilí zaměstnanců a spolupráci s vystavovateli se podařilo škody odstranit už v noci a otevřeli hned v neděli, aniž by návštěvníci něco poznali.

Hlášení škod i přes web

Jak uvedl Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny, s maximálním nasazením probíhá zrychlená likvidace škod, které klienti postupně registrují, a i likvidátoři budou mimořádně řešit škody také během víkendu. A to jak po telefonu, tak ve zvýšené míře také přes webové stránky. „Což je nejrychlejší řešení a webové stránky pro hlášení škod jsou tomu maximálně přizpůsobené. Klienti přitom potřebují pro registraci škody uvést jen své jméno, rodné číslo a e-mail. Celé nahlášení škody zabere klientovi pouze tři minuty,“ dodal Jan Marek. Než klienti začnou s úklidem, měli by ale pořídit fotodokumentaci pojistné události. V řadě případů poskytuje pojišťovna klientům rovněž zálohy na pojistná plnění.