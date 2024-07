Zámek Červená Lhota

Kdo by neznal hudební pohádku Zlatovláska z roku 1973? Pohádkový pár, princeznu Zlatovlásku a Jiříka, v ní ztvárnili herci Jorga Kotrbová a Petr Štěpánek. Jako kulisa při natáčení posloužil nádherný zámek Červená Lhota na Jindřichohradecku.

Ikonickou Červenou Lhotu ale můžeme znát z více filmů. Pod režisérským vedením Karla Steklého se zde natáčely například také snímky Svatby pana Voka a Pan Vok odchází. Zámek jste mohli zahlédnout také v posledním filmu o panu Tau z roku 1988. Tehdy nastala jediná chvíle v historii, kdy z nádvoří Červené Lhoty vzlétl balon. Režisér Jindřich Polák musel kvůli těmto záběrům řídit natáčení z helikoptéry.

Mezi další snímky, které se na Lhotě točily, patří například O štěstí a kráse, Křížová trojka, Martin a červené sklíčko, Princezna na hrášku, Muzika pro dva, Let čarodějnic nebo O zatoulané princezně. Zámek se objevil také v Nemocnici na kraji města.

Hrad Zvíkov

close info Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová zoom_in Hrad Zvíkov. Jen málo míst se stalo cílem filmařů tolikrát jako hrad Zvíkov. Zahraniční filmaři ho objevili už v 70. letech a točili zde například snímky Lhář a jeptiška nebo Kazimír Veliký. Hrad Zvíkov se objevil také v televizních pohádkách Marie Růžička, kde si zahrálo asi nejvíc místních, nebo Jak chutná láska, ve snímcích Micimutr, Lotrando a Zubejda, ale také ve filmu Bathory, který stál přes 300 milionů korun. Zřejmě nejnovější počin, který se točil mimo jiné i na Zvíkově, je česká pohádka Klíč svatého Petra, kterou premiérově odvysílala Česká televize o uplynulém Štědrém večeru.

Státní zámek Hluboká nad Vltavou

Tři bratři, Jezerní královna nebo klasika všech pohádek Pyšná princezna. To jsou jen některé z děl, které se odehrávají na zámku v Hluboké nad Vltavou. Pyšnit se může titulem druhá nejnavštěvovanější památka v Jihočeském kraji. Tento původně královský hrad se stal v roce 1661 majetkem rodu Schwarzenbergů. Současná podoba zámeckého areálu včetně parku a okolní krajiny byla inspirována cestami knížete Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu do Velké Británie, který se jako představitel významného a bohatého rodu zúčastnil korunovace britské královny Viktorie v roce 1838. V současné době si návštěvníci mohou vybrat ze šesti prohlídkových okruhů. Malí návštěvníci se po zámku mohou vydat s paní kněžnou, netradičně zámkem provede zájemce i sám kastelán Martin Slaba nebo někdejší ministr kultury pan Daniel Herman.

Vodní mlýn Hoslovice

close info Zdroj: Deník/Klára Alešová zoom_in Vodní mlýn Hoslovice. Žili, byli bratři tři. Jan, Pepa a Matěj. Nejstarší Jan je zapomnětlivý a nepořádný, takže neustále něco ztrácí. Prostřední Pepa je zbrklost sama a benjamínek Matěj je tak nerozhodný, že jejich rodičům nezbývá nic jiného, než je poslat do světa na zkušenou… Víte o jaké pohádce je řeč? Jsou to Tři bratři režiséra Jana Svěráka. Rodnou chalupou, z které bratři Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a Zdeněk Piškula do svět vyrážejí, je vodní mlýn v Hoslovicích na Strakonicku.

Když se tu právě nenatáčí, je tu skanzen, který lidem představuje původní mlynářské řemeslo a život na vesnici, na toto téma se tu koná i mnoho řemeslných akcí a jarmarků. Jedinečně dochovaný vodní mlýn na horní vodu je starý více než 400 let.

Více informací najdete ZDE.

Židova strouha

Kdo by neznal film na motivy knihy Oty Pavla Zlatí úhoří, který režíroval Karel Kachyňa. Kluci zapálení do chytání ryb v kontrastu se smutnou válečnou dobou a kouzelná příroda. Natáčelo se i u Židovy strouhy v Bechyni.

Stezka údolím Lužnice vede právě k filmařům oblíbené Židově strouze. Novinkou letošní sezóny je i přívoz. Pramice s tichým motorem tu pendluje mezi visutou lávkou a ústím strouhy. Provoz si lze předem ověřit na stránkách spolku zde.

Kolem řeky putuje plno turistů vychutnávající si ticho a přírodu. Pochvalují například občerstvení v kempu Orin či restauraci Žížnivé údolí, kde grilují kolena a žebra. Skály v nedalekém Zářečí, na které lze vyrazit s patřičným vybavením, se nacházejí asi kilometr od města a jsou plné masivů a věží. V lokalitě nad levou stranou toku vybudovali před více než deseti lety milovníci tohoto sportu lezeckou ferratu.

Prachatice

Chlapci a chlapi.

close info Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková zoom_in Chlapci a chlapi. Vrátnice areálu prachatických kasáren v době natáčení seriálu (1988). Jedenáctidílný seriál z roku 1988 natočil režisér Evžen Sokolovský. Děj se odehrává v motostřeleckém vojenském útvaru a mapuje vojáky od jejich nastoupení k jednotce až po skončení prvního roku základní vojenské služby. Seriál vznikl na režimní objednávku jako propagandistické dílo s účelem zlepšit obraz Československé lidové armády. Část seriálu se natáčela v kasárnách a ve městě Prachatice. Přísaha vojáků dokonce přímo v historickém centru Prachatic a komparzem byli sami obyvatelé města. Proto si také většina lidí natáčení pamatuje a v samotném seriálu hledá místa, která dnes už buď vůbec nenajdou, nebo se změnila k nepoznání.

Prachatice jsou ale častým útočištěm filmařů, v Prachaticích a okolí se natáčely desítky filmů či seriálů. Úplně prvním byl v roce 1954 Nejlepší člověk s Vlastou Burianem. Nezapomenutelná je ale také Božská Ema nebo Já jsem stěna smrti či Tři chlapi na cestách. Jako natáčecí místo si Prachatice vybral i rodák Adolf Zika pro film Burácení.

Trilogie s Tomášem Holým

Pod jezevčí skálou, Na pytlácké stezce a Za trnkovým keřem. Tři nezapomenutelné filmy s dětskou hereckou hvězdou Tomášem Holým se natáčely na Šumavě a v okolních obcích. Tři filmy s malým Vaškem z Prahy, který s dědou hajným a jezevčíkem Brokem prožíval dobrodružství na Šumavě, i po téměř čtyřiceti letech stále baví děti i dospělé. A hlavně turisté dodnes při procházení šumavských kopců hledají místa, kde se natáčelo. A tak se do jejich hledáčku dostává nejen bývalá kvildská pila, která stála u cesty z Kvildy na Bučinu, ale také chalupy, jednotlivých postav. Ve filmech je hodně celkových záběrů na samotnou obec Kvilda i záběry přímo z centra. Natáčelo se ale také na Stachách, Zadově a na dalších místech.