Prázdniny jsou za dveřmi a s nimi i dva nejteplejší měsíce roku. Horké letní počasí bude lákat k vodě. Lidé na Jindřichohradecku mají pestrou paletu možností, kde se v parném létě ochladit. Kromě moderních aquaparků jsou to rybníky, pískovny, ale i přírodní koupaliště v retro stylu. Jaký servis jednotlivé koupací lokality nabízí, se dočtete v následujícím článku.

Venkovní aquapark v Jindřichově Hradci hlásí otevřeno. | Video: Jana Urbanová

Jindřichohradecký venkovní aquapark se řadí k nejnavštěvovanějším letním plovárnám v kraji. V areálu s krásným výhledem na město se ve špičce protočí i dva tisíce lidí. K dispozici mají dva bazény, vodní prvky nebo velký tobogán. Dobrou zprávou pro návštěvníky je, že vstupné zůstalo stejné, jako v loňském roce. Celodenní vstup dospělého vyjde na 100 korun, u dětí je to 60 korun. Ceník je odstupňovaný podle doby příchodu a po 15. hodině zaplatí dospělí 80 a děti 50 korun.

„Jindřichohradečtí a pravidelní návštěvníci mají možnost vstupovat na permanentky v podobě čipů, a tím si sami ovlivňovat délku pobytu. Ta je pro držitele permanentek stanovena velmi výhodně. K dobití čipů mohou využití venkovní letní pokladnu také lidé, kterým končí platnost kreditů,“ připomněla vedoucí jindřichohradeckého bazénu Marcela Kůrková. Správci areálu na letošní sezónu připravili i několik příjemných novinek. Přibyly nové lavičky a malí návštěvníci ocení pískoviště. Kromě koupání mohou lidé využít občerstvení, suchou dětskou zónu a travnaté plochy k opalování. Venkovní aquapark má otevřeno v závislosti na počasí. Aktuální informace k otevírací době najdete na stránkách www.bazen.jh.cz

Masážní lavice a chrliči v Dačicích

Oblíbené je mezi návštěvníky také koupaliště v Dačicích, které funguje od roku 2007. Na milovníky vodních radovánek tu čeká plavecký a rekreační bazén s divokou řekou, masážními lavicemi a chrliči. Dominantou koupaliště je třídráhová skluzavka a tobogán. Nejmenší mohou využít dětské brouzdaliště se skluzy a stříkajícím nosorožcem. Voda v koupališti je vyhřívaná. Areál nabízí možnost občerstvení a sportovního vyžití pro všechny generace. Jeho celková kapacita je 700 lidí. Celodenní vstupné vyjde na 140 korun, dítě do 15ti let nebo senior nad 60 let zaplatí rovnou stokorunu. Při příchodu po 14té hodině a déle se následně částka snižuje. Vstupné na koupališti je možné zaplatit i platební kartou a to i bezdotykově. V bufetu na koupališti ale berou pouze hotovost. Podrobnosti najdete na stránkách www.dasport.cz

Na pestré možnosti osvěžení láká i Třeboň. Lázně Aurora nabízí návštěvníkům venkovní bazénový komplex, který je rozdělený do několika zón. Vodní plochy zahrnují vířivku, dvouúrovňový relaxační bazén s vodními atrakcemi, kondiční plavecký bazén a bazén pro děti. Součástí areálu jsou odpočinkové zóny s lázeňským charakterem, rodičovská klidová zóna, hřiště na pétanque, kolonáda, a restaurace. Návštěvníci se mohou v horkých dnech ochladit i na koupališti Ostende přímo u rybníka Svět.

Kromě plavání nabízí i další vyžití, například půjčovnu paddleboardů a při dostatku vody si lidé mohou půjčit i loďky, kánoe nebo šlapadla. Děti pak mají k dispozici dvě vodní skluzavky, plovoucí atrakci, houpačky, kolotoč i prolézačku. Návštěvníci vyhledávají koupaliště u rybníka Svět především pro jeho retro atmosféru. Dýchne tu na vás totiž doba dávno minulá.

Pískovny jsou pod náporem

Velmi oblíbenou koupací lokalitou turistů jsou suchdolské pískovny, vyhledávané především kvůli průzračně čisté vodě. Koupání je ale na řadě pískoven kvůli aktivní těžbě zakázané. Návštěvníci nicméně spoléhají na to, že je nikdo nevyžene. To je i případ pískovny za Halámkami ve směru na hranice s Rakouskem.

Velký nápor zažívají každoročně i Cepské pískovny poblíž Suchdola nad Lužnicí. Lidé nerespektují zákazy a koupají se v místech, která slouží jako zásobárna pitné vody. Štěrkopísková jezera Cep a Cep I totiž poskytují pitnou vodu pro víc než deset tisíc obyvatel Třeboňska a v sezóně pro další tisícovky rekreantů. Davy koupajících už se začaly podepisovat i na zhoršující se kvalitě vody. Jen kousek od cepských pískoven jsou přitom další dvě vodní plochy, kde už je těžba ukončená a lidé se tu mohou v horkých dnech bezpečně osvěžit. Tušťská velká i malá pískovna jsou oficiálními koupacími lokalitami. Návštěvníkům nabízí čistou vodu s možností parkování i občerstvení.