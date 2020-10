V Českých Budějovicích podepsaly v pátek 16. října 2020 ve 14.30 hodin čtyři politické subjekty dohodu o koalici, která má příští čtyři roky vést kraj. V čele koalice bude ODS. Té připadne i post hejtmana, kterým se stane Martin Kuba, lídr občanských demokratů v nedávných krajských volbách.

Koalici budou tvořit ODS (12 mandátů), KDU-ČLS a TOP 09 – Společně pro jižní Čechy (7), ČSSD (6) a Jihočeši 2012 (4). V 55členném zastupitelstvu budou mít většinu 29 hlasů. Tři křesla v radě Jihočeského kraje připadnou ODS, tři Společně pro jižní Čechy, tj. volební koalici KDU-ČSL a TOP 09, tři ČSSD a dvě získají Jihočeši 2012.

V opozici zůstane vítězné ANO (12 mandátů), Piráti (9) a STAN (5). Piráti se pokusili sestavit koalici menších stan bez ANO a ODS, ale neuspěli. Koalici se nepodařilo sestavit ani hnutí ANO. Zastupitelstvo opouští KSČM, která získala jen necelých 5% hlasů, což k zisku mandátů nestačilo. Piráti v něm zasednou poprvé.

Ustavující zastupitelstvo má svolat dosavadní hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD), ale je nutné vyčkat, jestli do pátečního odpoledne někdo nepodá protest proti výsledku voleb. Ivana Stráská již avizovala, že nechce zastávat žádnou výkonnou funkci ve vedení kraje.

Rychlá dohoda

Zároveň ale při podpisu koaliční dohody Ivana Stráská uvedla, že ráda poskytne své zkušenosti z posledních měsíců z boje s koronavirem ve prospěch Jihočechů. "Nabídla jsem, že budu pomáhat při jednání krizového štábu. Teď je doba, kdy musí každý z nás dát všechny síly a napnout je, abychom to zvládli," konstatovala k současné situaci Ivana Stráská.

Podle Martina Kuby byla dohoda o nové koalici rychlá a ocenil to i kvůli epidemii koronaviru. "Nemůžeme si dovolit čekat, až začne za dva, tři týdny pracovat nové zastupitelstvo," zdůraznil Martin Kuba s tím, že nyní se vznikající koalice spolu s dosavadním vedením kraje musí spojit a zajistit co nejlepší fungování nemocnic. "Je to velmi složitá doba, rozhodně to není žádná legrace a žádná legrace to ani nebude," konstatoval Martin Kuba a varoval před podceňováním koronaviru. Zdůraznil však, že v nemocnicích je lůžek dostatek.

Situaci však podle Martina Kuby nevyřeší prostá instalace 300 nových lůžek, protože je také nutné zajistit personál, který se bude o nemocné starat. "Utlumujeme péči, která se dá utlumit. A postupně navyšujeme péči o nemocné koronavirem. Rozhodně ale nebudeme omezovat onkologickou péči nebo akutní péči," zdůraznil Martin Kuba s tím, že odkládá se jen péče, u které je to možné. "Vážím si toho, jak paní hejtmanka zvládala situaci na jaře," ocenil ještě Martin Kuba kroky Ivany Stráské při první vlně koronaviru.

Ustavující krajské zastupitelstvo

Na 29. října sice bylo avizováno ustavující zastupitelstvo podle výsledku krajských voleb, to by mohlo zvolit nové vedení kraje. Ale je nutné vyčkat, jestli nebyl podán protest proti výsledku voleb. Ustavující zastupitelstvo by pak muselo počkat až na vyřešení protestu.

Pokud se týká programových priorit, chce Martin Kuba posunout krajské investice co nejvíce do obcí. "Školství, doprava, vodovody a kanalizace, sportovní zařízení obcí," vypočetl designovaný hejtman, kam by měly jít například krajské investice a dodal, že chce zavést také vícezdrojové financování, na němž by se u projektů podílely obce, kraj i stát.

Chce také pravidelně v horizontu půl nebo tři čtvrtě roku skládat veřejnosti účty z toho, jak se daří plnit program koalice. V programu se počítá třeba s podporou rodin, jak chtělo uskupení Společně pro jižní Čechy (KDU-ČSL a TOP 09). Podle Martin Kuby se ale musí najít způsob adresné podpory rodin Jihočechů, kteří v kraji pracují a odvádějí daně. Nebylo by podle něj dobré chystat plošnou podporu.

František Talíř, volební lídr Společně pro jižní Čechy, k tomu doplnil, že kromě podpory rodin j rád, že se nová koalice zavázala podporovat různorodost přírodních podmínek v krajině nebo dostupné bydlení.