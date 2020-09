Přes tisíc vzorků denně se teď odebírá k otestování v odběrových místech po celém kraji, rekordy proto trhají i absolutní počty nově potvrzených případů nákazy koronavirem. Z analýzy dat ale plyne, že roste i podíl pozitivních vzorků z počtu testů.

V září jihočeské laboratoře otestovaly zatím patnáct tisíc vzorků (14 957 k 24. 9.), v srpnu to byla polovina (7 648 vzorků). Na dvojnásobek ale vystoupalo i procento odhalených nákaz: v srpnu testy zjistily 327 nových případů, což je 4,28 % z počtu odebraných vzorků, v září už jich bylo 1414, tedy 9,45 %. Zhruba každý desátý vzorek odebraný za září je pozitivní. V srpnu to byl jen každý třiadvacátý. A čísla za tento týden ukazují ještě větší procento nákaz: 13,67 %, pozitivní tak je už každý sedmý vzorek.

Školy co do šíření viru jasně vedou

Tento týden, od pondělí do čtvrtka, testy odhalily nákazu zatím u 431 lidí, z toho se jich 129 (téměř třetina) nakazila kontaktem s potvrzeným případem ve škole. V rodině to bylo o tři méně (126). Výrazně stoupl od pondělí počet těch, kteří se nakazili na pracovišti: v pondělí jich bylo sedm, v úterý čtyři, ve středu dvanáct a ve čtvrtek už 39. Pravidelně se ve statistikách objevují i ti, co se nakazili při sportu.