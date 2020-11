Most, který je mimo jiné dobrou pozorovatelnou při závodech lodí na divoké vodě, čím dál více chátrá. Vzhledem k tomu, že začíná být v havarijním stavu, Městský úřad v Českém Krumlově most uzavřel. Jenomže co s ním bude dál? Péči o most a zajištění nákladné opravy totiž nikdo nechce vzít na svá bedra. Proti uzavření mostu pod lipenskou přehradou však protestují Lipenští i Loučovičtí.

„Ten most je důležitý pro všechny, co pracují na vodní elektrárně, jedou na vlakové nádraží Lipno, nebo bydlí v lokalitě Dvorečná,“ vysvětluje starosta Loučovic Jan Kubík. „Za obec jsme podali odvolání a chci to řešit i s novým hejtmanem.“

Zákaz vjezdu na most již platí, zákaz vstupu má být určen i pro pěší. Objízdné trasy má vlastník, kterým je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, teprve navrhnout. To však znamená, že všichni budou muset jezdit přes Loučovice. „Takže zatímco dříve cesta autem z nádraží do centra Lipna trvala pět minut, přes Loučovice to bude minut patnáct,“ říká Jan Kubík. „Z dvou a půl kilometru se stane kilometrů sedm.“

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzal most pod přehradou Lipno do svého majetku, protože jeho posledním vlastníkem byl Okresní národní výbor v Českém Krumlově. „Opakovaně jsme oslovili obce Lipno nad Vltavou a Loučovice, zdali by s ohledem na potřeby svých obyvatel převzaly most zdarma do vlastnictví. Obě to zamítly,“ říká mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

„Nabídku na převzetí mostu jsme zaslali i Jihočeskému kraji, Povodí Vltavy i společnosti ČEZ, která v minulosti most využívala k přepravě nadměrných nákladů v souvislosti s opravou elektrárny na Lipně. Nikdo z nich rovněž zájem o most neprojevil. Naše nabídka ale stále platí. Most je pro nás nepotřebný, tudíž do něj nemůžeme ze zákona investovat nad rámec zcela základní údržby.“ Do konce roku nechá ÚZSM udělat ještě odbornou technickou prohlídku. "Stavu mostu samozřejmě věnujeme pozornost," ubezpečuje Michaela Tesařová. "Například jsme nechali zpracovat diagnostický průzkum, s jehož výsledky jsme seznámili odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Českém Krumlově. Městský úřad následně po prověření stavu mostu rozhodl o jeho uzavření, a to zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti obyvatel žijících v blízkosti Lipenské přehrady. ÚZSVM rozhodnutí městského úřadu plně respektuje a obratem začal připravovat podklady pro objízdnou trasu."

Pro obce je však neudržovaný most nepřijatelnou finanční zátěží. Jediným možným řešením zřejmě je, aby se mostu ujal kraj. „Hejtman mi již přislíbil schůzku na toto téma,“ sdělil Jan Kubík.