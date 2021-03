Za uplynulých 24 hodin zaznamenali hygienici na jihu Čech 1236 nově potvrzených případů SARS-CoV-2. Celkem 750 nemocných se vyléčilo, potvrzeno bylo nově deset úmrtí osob s COVID-19. Kumulativní počet diagnostikovaných od vypuknutí pandemie vzrostl na 76 700. Počet vyléčených se zvýšil na 64 422. Počet aktuálně pozitivních vzrostl o 476 na 11 045 osob. Od loňského března, kdy byl v Jihočeském kraji zaznamenán první případ onemocnění, zde v souvislosti s koronavirem hygienici verifikovali celkem 1 233 úmrtí.

Od pátka do soboty přijaly laboratoře k vyšetření metodou PCR v regionu 1292 suspektních vzorků a 21 vzorků od samoplátců. Z výsledků provedených testů potvrdili k sobotní 18. hodině celkem 1236 pozitivních případů. K nemocným přibylo 604 žen a 632 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (296), Jindřichohradecku (275) a na Strakonicku (236), dále na Táborsku (151), Písecku (118), Českokrumlovsku (91) a Prachaticku (69).

„Místem, kde dochází dlouhodobě k největšímu počtu přenosů infekce, je rodina. Z aktuálních dat plyne, že ve více než tří stech sedmdesáti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině a ve sto osmdesáti na pracovišti. Pět případů se týkalo škol, šest zdravotnických zařízení a osm klientů nebo zaměstnanců sociálních služeb. Dvě osoby se infikovaly v Rakousku, u zbývajících nových případů zatím nebylo možné zdroj nákazy identifikovat,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 11 045 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 2 273 na Českobudějovicku, 2 127 na Jindřichohradecku, 1891 na Táborsku, 1 830 na Písecku, 1 506 na Strakonicku, 809 na Českokrumlovsku a 609 na Prachaticku. Celkem 1 233 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou od vypuknutí pandemie zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 201 873 PCR vyšetření. V povinné karanténě se nacházelo 4 912 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se zvýšil o 21 na celkových 13 727,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v sobotu večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 40 163 žen a 36 537 mužů. Z celkových 76 700 dosud potvrzených případů je 21 637 z Českobudějovicka, 12 610 z Táborska, 12 487 z Jindřichohradecka, 9 896 z Písecka, 8 679 ze Strakonicka, 5 955 z Českokrumlovska a 5 436 z Prachaticka.



Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 7 318 dětí ve věku do 14 let, z toho 1 452 ve věku do čtyř a 2 719 od pěti do devíti let a dále 3147 ve věku od deseti do čtrnácti let. Celkem 7355 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, z toho 3402 do kategorie 15 – 19 let a 3953 do kategorie 20 – 24 let. Další 9997 pozitivních patří do kategorie 25 až 34 let, 13 106 do kategorie 35 až 44 let, nejvíce, 14 814 případů, do kategorie 45 až 54 let a 10 961 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 13 149 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+, z toho je 6050 seniorů starších 75 let.

KHS Jihočeského kraje