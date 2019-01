Jindřichohradecko - Denně díky vám přibývají kabelky, kravaty a šátky.

Nosit je můžete až do konce prázdnin a přispět tak v Kabelkovém veletrhu Deníku na pomoc talentovaným dětem. Kabelky donesla do redakce Jindřichohradeckého deníku i Stanislava Soukupová z Vlčic: „Loni jsem to nestihla, proto jsem nadšená, že se to opakuje. Budu ráda, když to někomu udělá radost a pomůže to."