V pátek 19. května 2023 dopoledne byla skupinka školních dětí na výletě na Pergole u Třeboně. Zde si děti všimly dravého ptáka, kalouse ušatého, jak je zamotán do vlasce v keři u rybníka, nedokáže se vlastními silami uvolnit a zdá se, že má poraněné křídlo.

Děti pomohly kalousovi, který se zamotal do vlasce. | Foto: MP Třeboň

Podle Petra Zámka z třeboňské městské policie děti o této skutečnosti informovaly strážníky a na místo vyrazil kromě hlídky městské policie i pracovník třeboňské záchranné stanice pro volně žijící živočichy.

"Při příjezdu hlídky i pracovníka záchranné stanice byl kalous již z vlasce vymotán. Hlídka městské policie odstranila vlasec z keře, aby neohrožoval jiná zvířata a kalous byl po prvním prohlédnutí a ošetření převezen do záchranné stanice, aby mohl být co nejdříve opět vypuštěn do volné přírody. Zranění byla nepatrná, takže v těchto chvílích je pták možná již zpět ve volné přírodě, zdravý a šťastný. Kdyby uměl mluvit, nejspíš by vděčně poděkoval skupince dětí za rychlou a pohotovou pomoc," uvedl strážník.