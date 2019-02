Jindřichohradecko - Když o víkendu bolí zuby, nebo jsme nemocní.

Lékařská služba první pomoci v Nemocnici Jindřichův Hradec

– Pohotovost pro děti (Pavilon F, přízemí)

SO, NE, svátek: 9 – 21 hodin

Telefon: 384 376 166, 384 376 337

Ordinující lékaři se střídají dle rozpisu.



– Pohotovost pro dospělé (Pav. E, přízemí)

SO, NE, svátek: 9 – 18 hodin

Telefon: 384 376 157

Ordinující lékaři se střídají dle rozpisu.



Lékařská služba první pomoci v Třeboni

– Pohotovost pro děti i dospělé

(Palackého náměstí 106/II)

SO, NE, svátek: 8 – 19 hodin

Telefon: 384 721 800



Lékařská pohotovost v Nemocnici Dačice

– Pohotovost pro děti

SO, NE, svátek: 8 – 14 hodin

– Pohotovost pro dospělé:

SO, NE, svátek 8 – 20 hodin

Telefon (společný): 384 358 276



Zubní pohotovost pro celý okres

SO 2. 2.

Veronika Perničková, 8 – 12 hodin

Třída 9. května 161, tel.: 388 440 640

NE 3. 2.

Marie Plucarová, 8 – 12 hodin

Denisova 352/II, tel.: 384 361 524