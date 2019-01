Jindřichohradecko - Každému je jasné, že popelářské vozy nemohou zajíždět ke každé chatě v lese. Někde ale chataři a chalupáři musejí i dost komplikovaně řešit tradiční nerudovský problém, kam sním? Mají tedy na mysli pytle odpadu, jako například v chatové osadě Dvorce, která katastrem spadá pod Plavsko.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Böhm

"Zaplatím na obci 250 korun poplatek a pak můžu odpad vozit do Plavska a dávat ho do kontejnerů. To nemá moc velkou logiku. A když někdo nemá na chatě nebo chalupě auto, tak si ani nedovedu představit, jak by do Plavska odpadky vozil," říká jeden z chalupářů.

Poukazuje na to, že do Plavska, které leží mimo hlavní tah, musí jet přes Stráž nad Nežárkou, což je asi sedm kilometrů.

V řadě rekreačních chatových oblastí to obce řeší tak, že nechávají chataře, aby pytle s odpadem třeba nechávali někde u hlavní silnice, nebo každý dostane klíč od kontejneru někde u cesty a podobně.

Více o svozu a likvidaci odpadů z rekreačních objektů se dočtete ve čtvrtečním vydání Jindřichohradeckého deníku.