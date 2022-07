Jedním z nejnavštěvovanějších míst v kraji je přes léto jindřichohradecký venkovní bazén, odkud je krásný výhled na město. Ve špičce se tam vystřídají i dvě tisícovky lidí denně. Do nové letní sezóny vstoupil venkovní aquapark se dvěma novinkami. Děti si mohou v suché zóně užít dva nové herní prvky, zaměřené na prověření zručnosti. Změny doznal i systém výběru vstupného. "Příjemně nás překvapilo, že to lidé většinou vítali. Návštěvníci poté, co si koupí vstupné, mají možnost zůstat tady až do konce a nejsou vázaní žádným časovým úsekem," popsala změnu vedoucí bazénu Marcela Kůrková.

Stoupající náklady na provoz zařízení zvedly cenu vstupného do venkovního areálu o desetikorunu. Celodenní vstup dospělého vyjde na 100 korun, u dětí je to 60 korun. "Cena za celodenní návštěvu venkovního bazénu od rána až do večera odpovídá hodině vstupného ve vnitřním bazénu. Když si to rozpočítáte na hodiny, kdy máme otevřeno, tak je to deset korun na hodinu," shrnula Marcela Kůrková s tím, že návštěvníci mají k dispozici servis jako šatny, sprchy nebo občerstvení.

Návštěvníci plovárny se mohou občerstvit v Bistru nad Vajgarem, které je součástí venkovního areálu bazénu a od začátku července má nového provozovatele. K dispozici jsou také kiosky u vstupu. Smažený sýr s hranolkami si tu dáte za 130 korun, párek v rohlíku stojí 35 korun, hranolky s tatarkou 45 a malinovka do půllitru vyjde na 35 korun.

Venkovní aquapark má otevřeno v závislosti na počasí. Aktuální informace k otevírací době najdete na stránkách www.bazen.jh.cz

Oblíbené je mezi návštěvníky také koupaliště v Dačicích, které funguje od roku 2007. Nabízí čtyřdráhový plavecký bazén, rekreační bazén s vodními tryskami, hřibem a divokou řekou, skluzavku i tobogán. Nejmenší mohou využít dětské brouzdaliště se skluzy a stříkajícím nosorožcem. Voda v koupališti je vyhřívaná. Areál má celkovou kapacitu 700 lidí. Vzhledem k neustále rostoucím nákladům na provoz ale i tady museli přistoupit ke zdražení. "Nezdražovali jsme od roku 2017, takže jsme museli s cenou o 20 procent nahoru. Celodenní vstupné pro dospělého vyjde na 120 korun a děti platí 90," upřesnil jednatel dačických technických služeb Mojmír Holec. Také návštěvníci dačického koupaliště se mohou v areálu občerstvit. Žízeň zaženou pivem za 37 korun nebo limonádou za 35. Párek v rohlíku pořídíte za 25 korun a řízek s hranolkami stojí 130 korun. Podrobnosti najdete na stránkách www.dasport.cz

Možnosti pro koupání nabízí i Třeboň. Kromě nově otevřeného venkovního aquaparku u Lázní Aurora se návštěvníci mohou v horkých dnech ochladit i na koupališti Ostende přímo u rybníka Svět. Také tady si návštěvníci oproti loňsku mírně připlatí za vstup. "Zdražovali jsme o 10 korun, takže máme 60 korun pro dospělé a děti 30 korun. Je to celodenní vstupné, takže si lidé mohou odjet například na oběd a zase se vrátit," upřesnil správce areálu Josef Bedrníček.

Ostende ale nabízí i další možnosti vyžití, než jen plavání. "Letošní novinkou pro návštěvníky je zapůjčení paddleboardů, které vyjde na stokorunu na hodinu. Při dostatku vody si lidé mohou půjčit i loďky, kánoe nebo šlapadla," nalákal provozovatel koupaliště Karel Kubica. Děti pak mají k dispozici dvě vodní skluzavky, plovoucí atrakci, houpačky, kolotoč i prolézačku.

Návštěvníci vyhledávají koupaliště u rybníka Svět především pro jeho atmosféru. Dýchne tu na vás totiž doba dávno minulá. "Jsme tady retro, snažíme se vše zachovávat tak, jak to bylo dříve a lidé to oceňují. Jen letos nás trápí nedostatek vody," poznamenal Josef Bedrníček.

I tady se můžete občerstvit. Za párek v rohlíku zaplatíte 33 korun, bramboráčky stojí 75, celá pizza 155 korun a hranolky 48 korun.

Velmi oblíbenou koupací lokalitou turistů jsou suchdolské pískovny. Lidé je vyhledávají především kvůli průzračně čisté vodě. Koupání je ale na řadě pískoven kvůli aktivní těžbě zakázané. Lidé nicméně spoléhají na to, že je nikdo nevyžene. To je i příklad pískovny za Halámkami ve směru na hranice s Rakouskem. Naopak oficiálně povolené koupání je na Velké pískovně Tušť za Klikovem, nedaleko vodní plochy je navíc autokemp, kde se můžete i občerstvit. Ostatní pískovny takový komfort nenabízí a je tak potřeba myslet na dostatek jídla i pití.