Kam za kulturou ve sváteční sobotu?

Němčice, Tupesy - Od června musejí řidiči mířící z Prachaticka do Českých Budějovic a naopak využívat objízdné trasy. Pro osobní vozidla vede přes Němčice a dál na Tupesy. Kdo tudy jezdí den co den, ví, že cesta to není právě ideální. A své o tom mohou vyprávět i místní obyvatelé.