Téměř patnáct let funguje v centru Jindřichova Hradce v Panské ulici oblíbená rodinná zmrzlinárna Baroko. Nabízí domácí kopečkovou zmrzlinu podle tradiční italské i jadranské receptury. "Zmrzlina je naše dědictví, dělal ji už můj děda. Kromě klasické zmrzliny u nás vyrábíme také stoprocentní sorbet. Jsou to samotné jahody, borůvky nebo další ovoce bez vody i cukru, které několik hodin mrazíme. Nabízíme také veganské zmrzliny," popsal sortiment majitel provozovny Salaedin Saliji, který do Česka přišel před lety z Makedonie a dodal, že všechny zmrzliny jsou denně čerstvé. Jednotlivé druhy vyrábí jeho syn už od šesté hodiny ranní.

Zákazníci si chválí i točenou zmrzlinu, která je součástí obchodu s čokoládovými pochoutkami Čokíno. Také tuto provozovnu najdete ve středu města v Panské ulici. "Vyrábíme například jahodový sorbet, což je nemléčná zmrzlina přímo z jahod, ale také zmrzlinu z pravé čokolády, která má dvaasedmdesát procent a na chuti je to znát. Čokoládová zmrzlina se totiž často vyrábí jen z kakaa. Děláme i domácí jogurtovou zmrzlinu s borůvkovým sorbetem naší výroby. Snažíme se mít trochu jiné zmrzliny, než jsou běžné u ostatních prodejců," vysvětlil majitel provozovny Pavel Jirsa s tím, že výrobě zmrzliny se věnuje už deset let.