„Otryskávali jsme celou kamennou konstrukci vysokotlakým zařízením, které má tlak až 300 barů. Šlo především o zbavení se mechů, plísní a dalších nečistot. Museli jsme také odstranit holubí hnízda, která blokovala odtokové kanály mostu,“ upřesnil za firmu Vertico Zdeněk Stoklasa. Při čištění spár a kamenných povrchů byla použita pitná voda z přistavených nádrží. „Dříve se most čistil vodou z Otavy. Ta má v sobě ale různé zárodky, které ulpí ve spárách a časem znovu znečistí povrch mostu,“ vysvětlil.

Práce na očistě památky v posledních dnech zkomplikovaly vydatné deště. „Budeme ještě čistit mostní oblouky z plovoucího pontonu. Řeka ale byla na prvním povodňovém stupni a nebylo by to bezpečné,“ uvedl Zdeněk Stoklasa s tím, že voda už opadává a práce pod mostními oblouky by mohly začít už během tohoto týdne.

Do obnovy mostu se zapojili také kameníci, kteří mají na starosti opravy spár. „Vzhledem k tomu, že most je ze žuly a ne z pískovce, tak je jeho stav poměrně zachovalý a destrukce na spárách jsou menší. Po otryskání vodou vidíme skutečný stav kamenného povrchu a zjišťujeme, který úsek bude potřebovat opravu,“ dodal Tomáš Skrbek z kamenické společnosti Rekom.

Práce na Kamenném mostě skončí na podzim hydrofobním nástřikem, který zamezí opětovnému návratu mechů, lišejníků a dalších nečistot. Doplněna bude i chybějící ruka, kterou u jedné ze soch v únoru ulomili opilí cizinci.

Při realizaci sanačních prací se používají stejné technologie, postupy a materiály jako při předchozích opravách mostu v letech 1996 až 1997 a po povodních v roce 2002. Památka po dobu oprav zůstává průchozí, pouze s drobnými omezeními. Práce vyjdou na 2,8 milionu korun bez DPH.