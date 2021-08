Kandidáty na Křišťálovou růži 2021 můžete zasílat emailem do konce srpna

Ještě do konce srpna můžete zasílat návrhy favoritů do letošního ročníku ceny starosty města Křišťálová růže. V červnu předal starosta města J. Hradec, Jan Mlčák ocenění významným osobnostem města za rok 2020 a nyní můžete stále zasílat nominace do ročníku letošního.

Do dalšího ročníku Křišťálové růže můžete nominovat osobnosti do konce srpna. | Foto: Archiv města Jindřichův Hradec

Jaká jména Jindřichohradečáků vás napadnou, když se řekne kultura, sport, podnikání, věda a vzdělávání a sociální služby? Návrhy zasílejte na email: cermakova@jh.cz. "Ceny nebudou udělovány osobnostem in memoriam. Letos proběhne již čtvrtý ročník předání křišťálové růže. Starosta města Jan Mlčák ocení významné občany, kteří se svou celoživotní prací, nebo mimořádnými činy zasloužili o rozvoj Jindřichova Hradce," popsala Křišťálovou růži 2021, mluvčí města J. Hradec Eliška Čermáková. Spolu s nominací uveďte stručný životopis nominované osobnosti a zásluhy, kvůli kterým je nominována, dále jméno navrhovatele a kontakt (e-mail, telefon) na navrhovatele. Slavnostní akt se bude konat v pátek 22. října 2021 v divadelním sále KD Střelnice. Nominace v pěti kategoriích jsou následující:



- věda a vzdělávání

- kultura a zájmová činnost

- sport

- podnikání

- sociální služby a humanitární oblast

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu