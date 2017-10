Kanonýři se prostříleli do čela hokejového přeboru

Jindřichohradecko - Po třetím kole hokejového okresního přeboru už v soutěži není žádný tým s plným bodovým ziskem.

Ilustrační snímek.Foto: Lukáš Šamal

Do té doby vedoucí Nová Včelnice totiž prohrála se Střížovicemi 4:7, když v průběhu už ztrácela až 1:6. Na první pozici se dostali jindřichohradečtí Cannoners díky vysoké výhře nad ČPP, s níž ovšem v úvodu dvakrát prohrávali.

Pořadí: 1. Cannoners 4, 2. Nová včelnice 4, 3. Střížovice 4, 4. SK Kámen 4, 5. HC AA J. Hradec 2, 6. ČPP J. Hradec 0.

Zajímavý souboj svedli hokejisté SK Kámen vs. HC AA. Prvně zmíněný celek vedl 3:0, ale o náskok přišel. Ke konci druhé části pak v přesilovkách využil nedisciplinovanost protivníka a do třígólového odstupu zase utekl. Duel byl nervózní, rozhodčí v něm v 15 trestech uložili celkem 46 trestných minut.



V devíti již odehraných zápasech nastoupilo 110 hráčů, z nichž se 73 už alespoň jednou gólovou přihrávkou dokázalo zapsat do statistik kanadského bodování. V čele tabulky produktivity je Radek Dvořák z Nové Včelnice, jenž je jediným hokejistou s dvojciferným bodovým součtem. Nejlepším střelcem soutěže je Ivan Adam z jindřichohradeckého SK Kámen, který se trefil sedmkrát.



Výsledky 3. kola

SK Kámen J. Hradec – HC AA J. Hradec 6:4 (2:0, 3:3, 1:1)

Branky: I. Adam 4, Podlaha, Adamec – Sedlák, Baran, Kovář, Jakub Kolář.

Střížovice – Nová Včelnice 7:4 (4:1, 3:2, 0:1)

Branky: Svozil 3, Tancer 2, Jirka, Martínek – P. Holoubek 2, J. Krejča, Šprincl.

ČPP J. Hradec – Cannoners J. Hradec 4:12 (2:3, 2:3, 0:6)

Branky: Skokan 2, Švihálek, Kocourek – Marek Dvořák, Ištvánik, Martin Kolář, Bednář 2, Elian, Hlaváček, Prager, Hrádek.

Program 4. kola: N. Včelnice – HC AA (so 20:30), Cannoners – SK Kámen (ne 17:00), Střížovice – ČPP (ne 18:30).

Kanadské bodování: 1. Radek Dvořák (N. Včelnice) 10 (4+6), 2. Marek Dvořák (Cannoners) 9 (6+3), 3. Aleš Skokan (ČPP) 8 (5+3), 4. Ivan Adam (SK Kámen) 7 (7+0), 5. Vladimír Hrádek (Cannoners) 7 (2+5), 6. Ivan Martínek a Daniel Tancer oba 6 (3+3), 8. Přemysl Svozil (všichni Střížovice) 5 (4+1), 9. Martin Kolář 5/2 (3+2), 10. Václav Bednář a Michal Ištvánik (všichni Cannoners) oba 5/3 (3+2).