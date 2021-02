Jak uvedla předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice Zuzana Roithová, nejhůře v kraji je na tom Jindřichohradecko, kde počty nakažených přibývají a v nemocnici leží na 77 pozitivních pacientů. „Rozhodně se to nezlepšuje, i když z neděle na pondělí se uvolnilo v regionu sedm plicních ventilátorů,“ zmínila.

Celkový počet hospitalizovaných se nesnížil. „Jsme téměř na čtyřech stovkách pacientů s covidem v nemocnicích,“ konstatovala. Na jednotkách intenzivní péče a ARO je situace špatná. „Lůžka na těchto odděleních jsou stále obsazená nejen covidovými pacienty ale i ostatními vyžadujícími tuto péči,“ podotkla.

Dobré zprávy zatím nelze očekávat, vývoj kolem covid-19 se zhoršuje. "Je to taková neperspektivní stagnace,“ zhodnotila Zuzana Roithová. Na úkor dalších pacientů by se podle ní ještě daly kapacity lůžek JIP a ARO rozšiřovat, ale záleží to také na dostatku personálu. „Zatím to nevypadá zle, protože máme asi šest desítek covid pozitivních zaměstnanců,“ informovala.

Jindřichohradecko je podle ní nejvíce exponované v přepočtu na počet obyvatel. „Je tam nejvíce nakažených zdravotníků i nejvíce pacientů na umělé plicní ventilaci,“ upřesnila, že v krajské je jen o 9 hospitalizovaných více – tedy 86.

Mezi pacienty na lůžkách v Jihočeském kraji stále převažuje kategorie 65+. „Hospitalizovaní jsou ale i mladší lidé. Většinou jsou ale obézní, mají diabetes nebo další nemoci. Mezi nimi jsou i výjimky, mladí, kteří nevěděli, že trpí nějakým imunosupresivním onemocněním,“ objasnila Roithová.

Nové celoplošné opatření o nošení respirátorů proto uvítala. „Optimální jsou nanoroušky, ale pokud budou k dispozici i respirátory pro všechny, tak to samozřejmě správné je. Řada lidí si dávala přes ústa jenom šátek, který není dostatečnou bariérou,“ upozornila, že je smysluplné jejich nošení na místech, kde se shromažďují lidé. „Ochrana nosu a úst má nepochybný význam, kvalitní pomůcky však musí být dostupné na trhu,“ dodala.

Dynamika nových případů roste i podle ředitelky Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích Kvetoslavy Kotrbové. „Neroste ale ještě tak výrazně jako v sousedních Plzeňském nebo Středočeském kraji, nicméně musíme počítat v příštích dnech s dalším růstem nových onemocnění včetně infekčnější britské varianty. O to více prosím Jihočechy o smysluplné dodržování bariérových opatření, především intenzivní používání respirátorů a omezení přímých osobních kontaktů,“ uzavřela Kvetoslava Kotrbová.