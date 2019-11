Za posledních pět let má kapela za sebou více než 200 koncertů a festivalových vystoupení po celé České republice. V roce 2018 se stala vítěznou kapelou 58. Zlín Film Festivalu.

Novými nahrávkami překračuje kapela hranice stylů a sází na neotřelé prolínání rocku, jazzových motivů, šansonu a folku v kombinaci s lyrickými i prozaickými texty, které se pohybují na tenké hranici mezi vážnými životními otázkami a humorem.

„Vždy se těšíme na okamžik, kdy mezi kapelou a posluchači přeskočí pomyslná jiskra a oběma směry začne proudit neskutečná energie,“ řekl jeden z lídrů Martin Jančura. „Instrumentálně i textově jsme tentokrát sáhli do nových vod a věříme, že posluchače překvapíme propracovaností nástrojových partů, pestrostí stylů i texty na témata, která od nás ještě nezazněla,“ dodal frontman Jaroslav Hnízdil.

Pětičlenný Spolektiv hraje a zpívá výhradně autorskou hudbu s použitím klasických kytar, dechových nástrojů, šestistrunných baskytar, perkusí i moderních industriálních nástrojů a přístrojů. Kapela je držitelem českého rekordu, potvrzeného pelhřimovskou agenturou Dobrý den – mezi vydáním jejího prvního a druhého alba uběhlo 21 let, 5 měsíců a 27 dnů. Současné třetí album pak přichází po třech letech. Důvodem dlouhé nahrávací pauzy bylo zastavení činnosti Spolektivu v roce 1995 a její obnovení až v roce 2014.

„S novými nápady a životními zkušenostmi jsme se před šesti lety pustili znovu do hraní. Nezůstali jsme však u původního konceptu převážně folkové kapely a s novou tvůrčí vlnou oslovujeme širší posluchačské skupiny napříč žánry. To klíčové, co naše posluchače spojuje, je zájem o kvalitní autorskou hudbu v autentickém podání. Pokaždé nás znovu fascinuje, jak naše koncerty dokážou propojit různé skupiny lidí s různými hudebními preferencemi,“ podotkl Jaroslav Hnízdil. Název alba Vyřiďte doma vysvětluje jako obrat ke svým blízkým, k rodině. Vzkaz domů, že je vše v pořádku.