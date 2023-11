/ANKETA/ Boží muka, kapličky, smírčí kříže a podobné sakrální památky a jejich příběhy zajímají Marcela Kupku ze Soběslavi už roky. Většinou stojí na místě, kde došlo k nějakému neštěstí - někdo zemřel, byl zavražděn, stalo se tam neštěstí. A proto přišel s projektem Rozsviťme spolu o Dušičkách celé Soběslavsko. Přidáte se k němu a jeho rodině?

Marcel Kupka s rodinou už třetím rokem rozsvěcí kapličky a boží muka na Soběslavsku, letos by rád zapojil širší veřejnost. | Foto: Archiv rodiny Kupkových

Největší radost mu prý udělá, když bude o Svátku zesnulých, tedy ve čtvrtek 2. listopadu, svítit co nejvíce kapliček a opuštěných božích muk mezi vesnička a u silnic. To je jeho sen a cíl. Podobnou akci začal realizovat sám už v roce 2020. „Napadlo mě to v době covidové, že i tyhle promarněné životy bychom si měli aspoň na Dušičky připomenout, už z důvodu jisté duševní sebehygieny,“ přibližuje bloger, milovník knih, vína a jídla ze Soběslavi na Táborsku.

S sebou svíčky, zapalovač a pevnou obuv

První rok svíčky rozsvěcel sám, předloni a loni už vzal s sebou i děti. „Výbava je jednoduchá - dvacet či třicet malých hřbitovních svíček, zapalovač a dobré boty. Někdy je totiž zážitek už jen dostat se ke kapličce, dobrým příkladem je například kaplička nad Soběslaví u silnice na Zvěrotice,“ popisuje jedno z méně dostupných míst.

Hlavní je podle něj duchovní rozměr projektu, ale to není jediný důvod, proč svíčky Kupkovi zapalují. „Vyjíždíme kolem sedmé, kdy už je po změně času tma a ta světýlka, která v ní osaměle blikají. Je v tom i jistá estetika,“ míní Marcel Kupka.

Chodí mu pozitivní ohlasy

Teprve letos dospěl k nápadu, že by mohl zapojit i širší veřejnost, zejména sledující svých webových stránek Sobeslavskem.cz a facebooku. Ty po létě, kdy se věnoval jiným projektům, zase začíná plnit obsahem o zajímavých místech, osobnostech i o historii Soběslavska. „Sám jsem zvědavý, kdo všechno a jestli vůbec se do rozsvěcení zapojí, ale ohlasy mám veskrze pozitivní,“ popisuje.

Marcel Kupka býval zdravotním bratrem v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích, roky se pohyboval v knižním marketingu, dnes se živí jako copywriter a stará se firmám i e-mailový marketing. V Soběslavi s rodinou žije 15 let, dlouhou dobu bydleli v Praze, i přesto se považuje za místního, protože je rodákem z blízké Předboře, místní části Choustníku.

Kupkových svíčky do tmy v posledních tří letech plamenem plápolaly v drobných sakrálních stavbách u obcí jako Nedvědice, Debrník, Svinky, Vesce, Chlebov, Myslkovice či Zvěrotice. Nyní by svou práci rádi rozšířili. „Napadlo nás, že bychom letos rozsvítili kapličky v polích a na mezích celého Soběslavska. Tedy nejen my. Bylo by fantastické, kdyby se nás zapojilo co nejvíce. Přidáte se? Vidím to asi takhle – zapálíte dušičkovou svíčku poblíž místa, kde žijete, pošlete mi fotku na marcel.kupka@gmail.com a pak uděláme jednu velkou fotogalerii do tmy zářících kapliček Soběslavska,“ uzavírá Marcel Kupka a těší se na výsledek společné činnosti.

Soběslavsko je mikroregion v okresu Tábor, jeho sídlem je Soběslav, spadají do něj obce Dráchov, Hlavatce, Klenovice, Komárov, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Sedlečko u Soběslavě, Skalice, Vlastiboř, Vesce a jejich místní části a osady, například Chlebov, Nedvědice, Debrník, Vyhnanice, Ovčín, Janov, Kvasejovice, Hrušova Lhota, Dobrá Voda, Radimov, Rybova Lhota, Třebiště, Čeraz, Morká.