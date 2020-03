Karanténu lidé zatím vážně neberou

I když od pondělí platí na území České republiky karanténa, mnozí si z vládního nařízení nic nedělají. Omezení volného pohybu osob se nevztahuje na cesty do zaměstnání, k výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Přesto se ale najdou lidé, kteří se vydají na procházku do centra města nebo si v klidu společně popíjí kafe na lavičce na náměstí.

Lidé omezení volného pohybu zatím moc vážně neberou. | Foto: Deník/ Lucie Váchová