V Kardašově Řečici mají důvod k radosti. Po dlouhých třinácti letech totiž čapí pár na střeše místní základní školy vyvedl mláďata.

Čápi na střeše řečické základní školy. | Video: Jana Urbanová

Čápata jsou na hnízdě hned tři. Potvrdili to v pondělí ornitologové, kteří černobílé ptáky pravidelně sčítají a monitorují jejich výskyt. Čapí populaci se navíc podle odborníků letos mimořádně daří a hovoří o jednom z nejsilnějších roků.

Původní hnízdo na střeše základní školy zůstalo opuštěné po tragické smrti čapího samce v roce 2011. Ptáci se od té doby sice ve městě objevili, ale znovu už na stejném místě nezahnízdili. Podařilo se to až loni, hnízdění ale skončilo nezdarem. Letos místní opět vzhlíželi na střechu školy s nadějí a podařilo se.

„Běžně k nám čápi létají kolem dvacátého dubna, letos ale samec přiletěl už první dubnový den. Mláďata se vylíhla někdy před třemi týdny. Loni sice bylo v hnízdě jedno vejce, ale čápi nakonec nic nevyseděli,“ řekl školník Jiří Janda, který dění na hnízdě dlouhodobě sleduje. Hnízdo se stalo neodmyslitelnou součástí řečické základní školy a je staré jako budova samotná. „Všichni máme radost, že jsou čápi konečně zpátky a mají mladé. Vytrvale jsme je sem všemožně lákali. Hasiči jim dali nahoru asi před sedmi lety nové hnízdo, protože původní rozebraly kavky. Lidé nám poradili, že máme to nové hnízdo polít vápnem, abychom imitovalo ptačí trus, ale ani to nezabralo. Poštěstilo se nám až teď,“ radovala se ředitelka řečické základní školy Jana Hýbková. Tři čapí mláďata dostala v pondělí na nohu od ornitologů identifikační kroužek.

Pavilon paliativní péče v Hradci dostal zelenou. Vyroste do konce roku 2025

Čápi letos do Česka přiletěli neobvykle brzy. Na některých místech se objevili na hnízdech dokonce už v únoru.

„Byla mírná zima a dostatek potravy. Celoevropská čapí populace nelétá všechna do jižní Afriky, zhruba devět tisíc párů zimuje ve Španělsku a tito čápi letos přiletěli výrazně dříve. Už 4. června jsme museli vyjet kroužkovat do Netolic a Strunkovic, protože mláďata tam už byla velká a v tuto dobu by mohla vylétávat. Jakákoliv manipulace by tak pro ně nebyla bezpečná. V Novosedlech nad Nežárkou, kde jsme byli v pondělí, už dokonce jedno mládě létalo, takže jsme ho nemohli okroužkovat,“ dodal odborník. Vzhledem ke stále dřívějšímu příletu čápů tak ornitologové budou muset posunout lety zavedený termín kroužkování. Do konce týdne navštíví spolu s výškovou technikou ještě hnízda na Strakonicku, Prachaticku, Českokrumlovsku a Českobudějovicku.