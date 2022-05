„Plynofikace se tady připravuje přibližně čtyři roky a vlastní realizace probíhá už druhým rokem. Týká se to přibližně čtvrtiny města, zejména sídliště TGM, školky a ulice Míru. Bohužel to zdražení přišlo do špatné doby, to ale nikdo nemohl předpokládat,“ poznamenal starosta města Petr Nekut. K plynovodu se původně mělo připojit několik stovek lidí, část z nich se ale odhlásila. Mohlo by jít až o polovinu původních zájemců.

Instalace plynovodu ve městě má být dokončena už v září letošního roku. „Plyn je jedna z mála možností, jak zajistit vytápění pro tuto část města. Zatím se nedá říct přesně, kolik lidí se nakonec připojí, vše se bude odvíjet od ceny plynu. Věřím tomu, že situace se do budoucna uklidní a plyn bude opět cenově přijatelný,“ uvedl starosta s tím, že lidé se pak budou moci k plynu připojit i dodatečně. To už ale bude zpoplatněno.

„Energie budou dražší všechny, nejen plyn, elektřina ale i tepelná čerpadla nebo dřevo. S tím musíme počítat. Ale jakkoliv se teď plyn zdá být drahý, tak je to stále poloviční cena oproti elektřině,“ uzavřel starosta Kardašovy Řečice.

Na skokový růst cen energií má vliv především válka na Ukrajině. "Elektřina zdražil o zhruba 30 procent, plyn o zhruba 44 procent. Tuhá paliva typu uhlí nebo dřeva o 24 procent. Teplo a teplá voda o skoro osmnáct procent," shrnul ekonom Lukáš Kovanda. Citelný růst cen plynu a elektřiny bude podle jeho prognóz pokračovat nejen v letošním roce, ale i v letech příštích.