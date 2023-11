Kníže Karel Schwarzenberg, který v sobotu zemřel, své dětství prožil na zámcích Orlík a Čimelice, v Čimelicích chodil též do národní školy. V Třeboni je jeho jméno spojeno se slavnou Schwarzenberskou hrobkou, která se po vleklých soudních sporech vrátila rodině. Je čestným občanem Hluboké nad Vltavou a dalo by se pokračovat napříč jižními Čechami. Přečtěte si, jak na něho Jihočeši vzpomínají.

Karel Schwarzenberg se členem schwarzenberské gardy v Českém Krumlově. | Foto: Deník/ Jan Houska

"Vyrůstal jsem v Čimelicích i na Orlíku, na obou místech. Bylo to překrásné dětství, mé nejhezčí vzpomínky. Rodiče na nás měli nejvíce času vůbec za celý život: byli jsme pod určenou správou Němců, otec se nesměl zabývat podnikem, takže jsem si je užil. Strašně rád na to vzpomínám," uvedl kníže v jednom rozhovoru pro Deník v roce 2014.

Karel Schwarzenberg (10. prosince 1937 - 11. listopadu 2023) se narodil v Praze. Ve Vídni a Štýrském Hradci studoval práva a v Mnichově lesnictví. Dne 9. ledna 2007 byl jmenován ministrem zahraničí ČR. V červnu 2009 spolu s Miroslavem Kalouskem založil stranu TOP 09 a nyní je jejím předsedou. V květnových volbách v roce 2010 byl zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Od 13. 7. 2010 do července 2013 byl ministrem zahraničních věcí ČR a prvním místopředsedou vlády. Kandidoval na prezidenta ČR. Byl mu propůjčený Řád bílého lva.

Třeba v rámci takzvané Štafety Deníku z roku 2011 mimo jiné na dotaz studentky třeboňského gymnázia Marie Kalátové, jaké moderní stavby by si představoval, že by mohly „vyrůst“ na jihu Čech, odpověděl: "Doufám, že si konečně uvědomíme cenu dobré architektury a doufám, že se uskuteční alespoň projekt Jana Kaplického v Českých Budějovicích. Je třeba pamatovat na to, že naši krajinu i okolí našich obcí nemůžeme v zájmu našich dětí tak zkazit, že další generace se budou se smutkem koukat na stavby postavené bez jakéhokoli vkusu."

Jak se Karel Schwarzenberg stal čestným občanem Hluboké nad Vltavou

V roce 2016 se zúčastnil na druhém nádvoří českokrumlovského zámku slavnostního vyvěšení praporu gardy. Hejtman gardy Martin Neudörfel byl překvapen informací, kterou mu Karel Schwarzenberg v osobním rozhovoru sdělil. „Jeho jasnost se zmínila, že si z dětství pamatuje jednoho z posledních kapelníků gardy, Antonína Vrbu. Byl pro nás velkou neznámou a zatím jsme nevěděli, co se s ním od roku 1940 dělo," uvedl.

Karel Schwarzenberg na jihu Čech a ve vzpomínkách Jihočechů

Jihočeši, kteří se s Karlem Schwarzenbergem potkali, se shodují, že setkání s ním byl pro každého zážitek. Ať už to bylo při slavnostních událostech v životě obcí a měst nebo třeba při osobních setkáních.

Když například v roce 2013 nechali Hosínští pro kostel sv. Petra a Pavla odlít dva nové zvony, patřil ke vzácným hostům Karel Schwarzenberg. Pavel Šmíd, jeden z organizátorů slavnosti, oslovil Karla Schwarzenberga přes fotografa, který dělal oficiální snímky například i Václava Havla. „Karel Schwarzenberg přijel, když se dozvěděl, že jde o Hosín, i když měl původně jiný program,“ poukazuje Pavel Šmíd na to, že Hosín dlouho patřil pod panství Hluboká a Schwarzenbergové dokonce podpořili i stavbu nynějšího kostela v Hosíně před více než sto lety.

Historik Zdeněk Bezecný poznal Karla Schwarzenberga při psaní diplomky

Tři desítky let se s Karlem Schwarzenbergem znal historik Zdeněk Bezecný z Českých Budějovic. „Poprvé jsem se s Karlem Schwarzenbergem potkal už jako student Jihočeské univerzity, když jsem připravoval diplomovou práci o jeho dědečkovi Karlu V. ze Schwarzenbergu,“ říká Zdeněk Bezecný a připomíná, že se jednalo o orlickou větev slavného šlechtického rodu. „Potkal jsem ho tedy na samém začátku devadesátých let. Pro mě bylo inspirativní, jak dokázal vnímat historii a vyprávět od ní. Měl obrovský přehled a uměl propojovat rodinnou tradici s velkými dějinami. Ty koneckonců jeho předci spoluvytvářeli. Právě zakořenění v tradici bylo klíčem k jeho konzervativním politickým postojům.

Po nějakou dobu jsme s Karlem Schwarzenbergem byli sousedé v parlamentní lavici. Na dlouhé hodiny prožité diskusemi s ním nad tématy současnými, ale především historickými, nezapomenu. Patří ke světlým vzpomínkám na tuto etapu mého života. Neocenitelný byl zvláště Schwarzenbergův nadhled a smysl pro humor,“ vyzdvihl Zdeněk Bezecný.

„Poslední má setkání s knížetem se týkaly přípravy knihy, na které mu velmi záleželo. S Danielem Kortem jsme totiž připravili v českém překladu výběr z textů Bedřicha ze Schwarzenbergu, originálního spisovatele a dobrodruha z 19. století, ke kterému se Karel Schwarzenberg vždy hlásil jako ke svému nejoblíbenějšímu předkovi. Antologii jsme nazvali Poslední landsknecht a Karel Schwarzenberg pomohl i k jejímu vydání,“ doplnil Zdeněk Bezecný.