Významnou část života strávil Karel Schwarzenberg, který v sobotu zemřel, na jihu Čech. Vyrůstal v Čimelicích a Orlíku nad Vltavou, kde na něj lidé v těchto dnech vzpomínají.

Na Karla Schwarzenberga vzpomínají také studenti písecké Obchodní akademie, kterou před pěti lety navštívil. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Černá vlajka zavlála na orlickém obecním úřadě i na zámku, kde vzniklo také malé pietní místo. Kondolenční knihu najdou lidé také na úřadě v Čimelicích. V místním kostele se ve středu 15. listopadu uskuteční mše věnovaná Karlu Schwarzenbergovi. Začátek je v 16 hodin.

V Čimelicích chodil Karel Schwarzenberg do školy. Pro ČTK na něj zavzpomínal jeho spolužák a celoživotní přítel Václav Vlček. „Byl to výborný člověk a moc rád na něj vzpomínám. Ale málokdo si možná dokáže představit, jak se uměl rozčílit. Naštvalo ho především to, když z něj chtěl někdo udělat blbce," řekl ČTK sedmaosmdesátiletý Václav Vlček, který i přes nepatrně vyšší věk chodil s Karlem Schwarzenbergem do stejné třídy. „Byla to takzvaná dvojtřídka. Takže jsme tam byli děti ze dvou ročníků. On měl Karel pak ještě svého vychovatele, což byl takový jeho učitel a často jej doprovázel. I když jsme si šli třeba ven hrát," poznamenal pamětník.

Karel Schwarzenberg na jihu Čech rád vzpomínal na své dětství

Kdykoli se bývalí spolužáci potkali, měli si co říct. Nepojilo je podle ČTK jen letité přátelství, ale po roce 1990 se Václav Vlček stal také Schwarzenbergovým zaměstnancem. Tehdy pro něj pracoval jako lesník. „Moc si vážím jeho charakteru, byl to naprosto rovný muž. Navíc se uměl skvěle chovat k lidem. Ale když bylo potřeba, tak mě klidně i sprdnul," uvedl Václav Vlček. Naposledy se se Schwarzenbergem viděl před pár měsíci, když přijel do Čimelic. „Zase jsme si popovídali, ale on byl pořád ve chvatu a někam pospíchal. Škoda, že jsme si spolu nemohli udělat třeba procházku do lesa, na které jsme rádi chodili," uzavřel Václav Vlček.

Na Karla Schwarzenberga vzpomínají také na písecké Obchodní akademii, kterou před pěti lety navštívil. „Není hloupé otázky, může být jen hloupé odpovědi,“ vybízel tehdy studenty k diskuzi čerstvý osmdesátník. Jeho odpovědi byly věcné, přímé a vtipné, čímž si studenty dokázal rychle získat. To utkvělo v hlavě i řediteli školy Pavlu Sekyrkovi. „Fascinovalo mě, jak si někdo, komu je osmdesát let a chvílemi mu není rozumět, dokáže ve vteřině podmanit publikum plné mladých. Buď to tam je, nebo ne. Říkal jsem si, že by byl skvělým učitelem," připomněl návštěvu Pavel Sekyrka, který se netají respektem k osobnosti Karla Schwarzenberga.

Karel Schwarzenberg byl inspirativní člověk se smyslem pro humor

„Příběh, který měl za sebou, je neuvěřitelný. Oceňuji, že byl vždy lidský, skromný, na nic si nehrál a vyjadřoval se jasně," uvedl a vzpomněl ještě na besedu, která následovala v Písku pro veřejnost ve večerních hodinách. „Lidé nevěděli, jak ho mají oslovovat, říkali mu kníže i vaše milosti. On po chvíli bouchl do stolu a povídá: Já jsem Karel," zakončil Pavel Sekyrka, který se s Karlem Schwarzenbergem potkal naposledy před dvěma lety.