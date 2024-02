/ROZHOVOR/ Sedmačtyřicetiletý Karel Sychra ze Sezimova Ústí sám sebe označuje jako industriálního rockera s duší básníka polemizujícího nad našimi osudy a světy. Má milující rodinu, ženu a dva syny. Pracuje jako servisní technik zahradní techniky a ve volném čase píše netradiční knihy.

Sedmačtyřicetiletý Karel Sychra ze Sezimova Ústí vydal svou druhou knihu Po stopách vesmírných turistů. | Foto: Archiv Karla Sychry

V rozhovoru po Deník Karel Sychra představuje svou druhou publikaci Po stopách vesmírných turistů. Jde o sci-fi příběhy inspirované realitou, s notnou dávkou sarkasmu.

Kam až sahají vaše jihočeské kořeny?

Narodil jsem se v Táboře, což se mi stalo tak trochu osudné, teď šťastně žiji v Sezimově Ústí a naše města s husitskou minulostí mi přirostla k srdci. Kořeny mám však v Maršově u Malšic, kde jsem prožil dětství a kde to všechno začalo.

Co vás přivedlo ke psaní?

Sama zvídavost, jestli dovedu psát deník, nebo dokážu napsat smyšlený příběh napoleonského vojáka nebo deník průkopníka létání či deník vesmírného návštěvníka, který jako stopař unáší lidi. Začalo to smyšlenými příběhy. Poté zážitky ze života, které jsem trochu pozměnil a posadil do sci-fi, nebo krimi. Příběhy jsou vymyšlené, ale většina z nich má náměty, scénky nebo hlášky z reálného života.

Píšu proto, že zažívám napětí a uvolnění, kdy skutečně své zážitky, emoce, myšlenky a úvahy mohu zhmotnit na papír a dát obsahu formu. Potřebuji uvolnit tlak myšlenek z hlavy, které se mohou zdát jako nesmysly. Když vidím čistý list papíru, jsem trochu nervózní. Mám stále pocit, že by se měl popsat alespoň nějakou slohovou prací nebo úvahou.

Vydal jste druhou knihu. Jaká byla ta první?

Po stopách vesmírných turistů je skutečné druhá kniha, která vyšla u nakladatelství Pointa. První byla sbírka anekdot, příběhů a pohádek Problémy na Šumavě a jiné příběhy.

Jaký je váš impuls ke psaní a proč se věnujete zrovna tématu paralelních světů – sarkastickým povídkám s dávkou sci-fi?

V minulém století počátkem devadesátek jsem se seznámil nejen se spoustou skvělých lidí, ale také s principem neurčitosti. A uvědomil jsem si, že je něco jinak. Přišla Schrödingerova kočka a povídky ve stylu sci-fi a mystery. To pokračuje dodnes.

Před deseti lety jsem napsal větší část povídek. Zajímal jsem se předtím hodně o částicovou fyziku, filozofii a historii. Z historie se člověk také dozví hodně, neboť se dost opakuje. Velice mě to ovlivnilo. Pak už to přišlo samo. Nechtěl jsem, aby byly příběhy moc plné strachu z mimozemšťanů, budoucnosti, ze strojů a umělé inteligence. Já nejsem ufolog, i když to tak někdy může vypadat, není to tak. Snažil jsem se vytvořit sci-fi příběhy, ne konspirace. Proto jsem se snažil přistoupit k tomu tak jako v našem každodenním životě, kdy trochu sarkasmu nikomu neuškodí, naopak může zdravě nakopnout.

Kde berete inspiraci?

Inspiraci beru všude kolem sebe, jako vlnění dění prostoru ve vesmíru kolem mě. Stačí se rozhlédnout, poslouchat, vnímat. Jako bych přijímal rádiové vlny z vesmíru. Jsem pozorovatel ne odborník přes astrální věci. Zajímám se spíše o klasické přírodní vědy.

Kniha Po stopách vesmírných turistů

Jde o soubor povídek, které vás na 160 stranách zavedou do světa žánrů dobrodružné literatury, scif-fi, mystery a fantasy. Po stopách vesmírných turistů budete pátrat za pomoci tajemných ilustrací Nikoly Tilgnerové v různých částech vesmíru i za jeho hranicemi. Vydáte se do paralelních světů a okrajových horizontů bytí. Na pozadí povídek o vesmírných turistech nahlédneme do příběhů, které se odrážejí převážně v budoucnosti. Zavedou vás do otevřeného konce, kde může být vzápětí další cesta za novou nadějí, která vás posune kupředu. Povídky jsou okořeněny navíc špetkou sarkastického až černého humoru.

Přistihl jsem se, že někdy hrdinům dávám jména svých přátel a známých. Ne proto, že bych nevěděl, ale proto, že jsem na ně v tu chvíli myslel, nebo jsem chtěl, aby tam prostě byli. Dávám přednost tomu, že když chci o něčem psát, tak o tom musím i něco vědět. Zároveň musím trochu pochybovat, neboť co víme dnes, bude za sto let jinak. A možná to bude trochu k smíchu nebo k pláči. Budou hodnoty, kterých si vážíme dnes, pro nás stejně důležité? A jaké to budou?

Pro koho je publikace Po stopách vesmírných turistů vhodná a proč?

Kniha je především pro ty, co mají rádi sci-fi a trochu mystery. Trochu dobrodružství, napětí a příběhy s otevřeným koncem, které nám dávají pocit nové naděje. Co chtějí létat vesmírem, červí dírou cestovat časem a prostorem, zápasit s dinosaury nebo se hádat s umělou inteligencí. Je vhodná pro ty, co se chtějí při čtení zamyslet nad naší existencí a pomíjivosti bytí, a přitom se mohou trochu pobavit. Někdy na cizí účet samozřejmě. Takže by to měla být kniha pro pobavení.

Jaké máte očekávání od této knihy? Chodí vám například reakce od čtenářů?

Doufám, že kniha najde svoje čtenáře a že se bude líbit. První reakce betačtenářů mě přesvědčily k jejímu vydání. Zatím jsem totiž obdržel velice kladné reakce.

Jak dlouho jste knihu psal? Kde a jak si ji mohou lidé pořídit?

Samotnou knihu povídek jsem psal průběžně během dvou let, někdy na přelomu roků 2015 až 2016. Dvě povídky jsou z mého raného období v minulém století. Během toho jsem tvořil i jinou prózu. A dnes už jedu pokračování vesmírných turistů. Nejtěžší však byl celý proces výroby knihy samotné. Chvílemi trochu bolestné. Pro posílení ducha jsem si říkal, je štěstí cíl, nebo cesta k němu?

Nakonec kniha koncem minulého roku vyšla a čtenáři si ji mohou koupit nebo objednat v kamenných obchodech. Dostupná je například na e-shopu Dobrovský, Luxor a Kosmas, kde ji najdete i v elektronické podobě.

Chystáte nějaké veřejné představení knihy, besedu či čtení?

V brzké době se chystá křest knihy u nás v Táboře a když to dopadne, tak snad i v Českých Budějovicích, Třeboni a Písku. Tam by mohlo být i nějaké veřejné čteníčko. Ale zatím je to ve fázi příprav a domluv. Kdo by měl pak zájem, dozví se vše na sociální síti, kde si mě může vyhledat.