Téměř zapomenutá památka ukrytá vysoko nad řekou Vltavou v hlubokých lesích nabírá v posledních letech nový dech. Pilně se tu opravuje a zkoumá a dokonce se zde začala hrát i divadelní představení. Gotická památka, jejíž založení je spojeno se jménem Karla IV., se nachází nedaleko Hluboké nad Vltavou a nabízí zajímavý výlet.

Karlův hrádek. | Video: Edwin Otta

Několika způsoby mohou dnes zájemci navštívit Karlův hrádek, který se nachází v rozsáhlých lesích severně od Hluboké nad Vltavou. Byl založen za Karla IV., snad ke střežení cesty podél Vltavy nebo plavby po řece či jako protiváha pozic Vítkovců. Třeba i jako lovecký hrádek. Blíže je známo jen to, že už za Václava IV. byl zpustlý a tentokrát tedy slavný český král a římský císař neměl šťastnou ruku.

I když z někdejšího hradního paláce nebo brány zůstala jen torza, nabízí místo zajímavou atmosféru a na výlet může být ideálním cílem, i když je mimo nejbližší region prakticky neznámé.

Adrenalin ve skalách

Především leží na cyklostezce, která vede už z Českých Budějovic přes Hlubokou nad Vltavou do Purkarce a dále pak jako cyklostrasa do Týna nad Vltavou. Samozřejmě se na Karlův hrádek lze vydat i pěšky, buď z Hluboké nad Vltavou, nebo z Purkarce. A nebo se nabízí plavba lodí, která o prázdninách spojuje pravidelně například Purkarec a Hlubokou nad Vltavou i České Budějovice. Ale objednat lze i samostatnou plavbu. A pro toho, kdo hledá trochu víc adrenalinu, jsou v blízkém okolí dostupné ferraty ve skalách. O jejich využití zájemce blíže zpraví v infocentru Hluboké nad Vltavou.

Obnova památky začala před lety postavením dřevěného mostu přes hradní příkop, o což se postaraly Lesy ČR. Skutečný nový život ale gotické zřícenině vdechl až spolek KARLŮV HRÁDEK, který spolupracuje s městem Hluboká nad Vltavou. Městu aktuálně památka patří. Pro letošní rok například přibylo nové Edukační a hospodářské zázemí v podobě stylové dřevostavby.

Historická hra

„Do záchrany zříceniny hradu, který založil císař Karel IV. zřejmě jako sídlo uvažovaného purkrabství, se v roce 2018 pustila radnice v Hluboké nad Vltavou. Vzniklo občanské sdružení, které ve spolupráci s archeology, historiky a geofyziky zahájilo výzkum a postupnou revitalizaci chátrajícího hrádku. Dnes tu probíhá systematický archeologický výzkum, řada historických workshopů, kulturních a společenských akcí a na 5. července tu připravil premiéru historické hry Rytířova dcera, přizpůsobené přímo hrádku, ochotnický soubor KŘÍŽžáci z Hluboké,“ říká Lucie Jozová, členka spolku KARLŮV HRÁDEK.

„Díky podpoře a příspěvku Nadace ČEZ jsme letos mohli vybudovat subtilní dřevostavbu o osmnácti metrech čtverečních, která bude sloužit jako zázemí pro konání kulturních, vzdělávacích a dalších akcí, kterých je na Karlově Hrádku stále více a více. Moc děkujeme Nadaci ČEZ, protože zázemí potřebují archeologové pro svoje nářadí, divadelníci pro kulisy, potřebují je Lesy ČR, NZM Ohrada, potřebujeme je pro komentované prohlídky pro dětské kolektivy a řadu dalších akcí. Prostor dřevostavby je proto rozdělen na sklad a místnost s posezením. Díky dohodě o společné spolupráci při správě a propagaci zříceniny s majitelem pozemku, Lesy ČR, je dřevostavba umístěna tak, že nezasahuje do lesního porostu, nevedou tudy žádné sítě a nebylo potřeba kácet žádné stromy,“ dodává Lucie Jozová ze spolku, jehož členy jsou město Hluboká nad Vltavou, Divadelní spolek Křížžáci z. s., Aktivně s vozíkem z. s. a Diversionpromotion, s.r.o.

Nejen divadlo

„Naše Nadace pomáhá už více než dvě desítky let a za tu dobu jsme mohli podpořit řadu smysluplných projektů i v jižních Čechách a v obcích v okolí jaderné elektrárny Temelín. Karlův Hrádek mám, asi jako každý Hlubočák, rád, je to kouzelné místo, a mám radost z toho, jak v posledních letech rozkvétá. A těší mne, že k jeho rozvoji můžeme svým dílem pomáhat i my v Nadaci ČEZ,“ říká za Skupinu ČEZ vedoucí Útvaru jaderná komunikace Petr Šuleř.

Vloni si organizátoři ze spolku KARLŮV HRÁDEK, z. s., vyzkoušeli, jaké je hrát tu pod širým nebem divadlo. „V loňském roce jsme zkusili, zda jsem schopni zajistit v improvizovaných prostorách všechny požadavky na divadelní představení. V rámci projektu DS KŘIŽžáci Hrád(t)kování tu sehrála první divadelní představení hostující Marešova divadelní společnost. Předvedli hru Osudová setkání Přemysla Otakara, kde jsme si vyzkoušeli, že je to výjimečné místo s neopakovatelnou atmosférou a divadlo se sem rozhodně hodí,“ říká za organizátory Lucie Jozová.

Letos Křížžáci pořádají druhý ročník projektu "Hrád(t)kování", který bude zahájen premiérou divadelní hry, uzpůsobené pro prostory hrádku. "Rytířova dcera je titul, který napsal Petr Tomšů, pro naše divadlo upravila Gabriela Dušková a režíroval Zdeněk Dušek. My v souboru s nadsázkou říkáme, že je to středověký sitcom, ale toto přirovnání v exteriéru Karlova hrádku, věřím, posuneme výš. Máme za sebou několik repríz v hlubockém KC Panorama a nyní 5. července od osmnácti hodin přijdeme s první premiérou na nádvoří hrádku,“ říká za divadelní spolek KŘÍŽžáci šéfka souboru a předsedkyně spolku Michaela Prchalová. Podobně jako vloni se budou KŘÍŽžáci podílet na kulturním programu po celé léto. „Na konci července 29. 7. nás čeká Multižánrové hudební Hrád(t)kování, kde se představí čtyři interpreti různých hudebních žánrů. A v sobotu 2. 9. se budeme loučit s létem ve středověkém stylu. Připravujeme bohatý program plný středověké zábavy pro děti i dospělé,“ dodává Michaela Prchalová.

Patronát odborníků

Bližší informace mohou zájemci získat na internetu na stránkách www.karluvhradek.cz nebo www.facebook.com/karluvhradek a případně www.krizzaci.cz a samozřejmě v infocentru v Hluboké nad Vltavou.

Už několik let trvající úsilí o stavební záchranu památky shrnul před časem Václav Hájek z českobudějovického regionálního pracoviště Národního památkového ústavu. Památkáři spolupracují na hrádku například s Jihočeskou univerzitou. „Celkově pozitivní výsledek konzervace zdí je dílem příkladné spolupráce a shody zástupců památkové péče, uvědomělého vlastníka, zkušeného projektanta, zručného zhotovitele a dalších zainteresovaných účastníků, kteří od začátku směřovali ke společnému cíli a u nichž bylo po celou dobu procesu patrno nadstandardní nasazení a osobní zaujetí,“ zdůraznil Václav Hájek. Romantickou atmosféru místa podle něho podtrhuje i to, že Karlův hrádek měl to štěstí, že na rozdíl od mnoha jiných hradních zřícenin unikl pozornosti trendu praktikovanému v 60. - 80. letech minulého století, kdy se památky nešťastně v rámci rozsáhlých „sanací“ poměrně dost necitlivě rekonstruovaly za masivního použití cementu a betonu.

Význam památky ocenil i profesor Rudolf Krajíc z Archeologického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která se hlavní měrou podílí na dokumentaci a průzkumu památky.

„Pod záštitou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a města Hluboká nad Vltavou se daří s využitím nejmodernějších technologií 21. století znovuobjevovat výjimečnou středověkou památku i dávno zapomenuté příběhy. Z mlhavého oparu zapomnění nám technologie pomalu přináší informace o tom, jak hrad v době největší slávy vypadal, jak se na něm žilo, jak zanikl a co zde bylo před tím, než ho lidé postavili,“ uvedl k výzkumu už dříve i Jiří Šindelář, geofyzik z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.

Rekonstrukce Karlova hrádku, kterou organizuje přímo město Hluboká nad Vltavou, je poměrně náročná záležitost. Radnice k tomu účelu využívá různých dotací vypsaných například Jihočeským krajem či Ministerstvem kultury ČR. „Památka by měla přinést zisky i místním. Turisté Hlubokou dosud většinou jen projedou a nám jde o to, aby se v budoucnu v regionu zdrželi déle a využili celou řadu možností ubytování v Hluboké nad Vltavou a jejím okolí,“ říká hlubocký radní Jindřich Soukal.