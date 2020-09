Od středečního do čtvrtečního večera vyšetřily laboratoře v regionu 306 suspektních vzorků a 52 vzorků od samoplátců. Z celkových 358 vzorků bylo 31 pozitivních. K nemocným přibylo devatenáct žen a dvanáct mužů.

„V šesti případech šlo o kontakt s potvrzeným případem v rodině a ve čtyřech s již dříve pozitivně testovanou osobou na pracovišti. Pět osob se infikovalo při léčebném pobytu ve Františkových Lázních, kde jde již o několikátý případ z tohoto významného clusteru, čtyři v Praze, jedna na pohřbu v Chrudimi, dvě při aktivitách sportovního oddílu, jedna na dovolené v Polsku a jedna na Mallorce. Čtyři nové případy se týkaly cizinců, tří občanů Ukrajiny a jednoho občana Kazachstánu, kteří byli s pozitivním výsledkem testováni po příjezdu do České republiky. Ve třech případech se nám zatím zdroj nákazy nepodařilo přesně zjistit a šetření stále pokračuje,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Koronavirová situace ve školách

„Bohužel jsme i dnes řešili další tři případy pozitivity ve školských zařízeních. S vedením Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni jsme řešili opatření kvůli pozitivitě jednoho ze studentů. Několik studentů, kteří s ním byli v kontaktu, je v karanténě a budou postupně testováni, pracovníci školy s pozitivním studentem v kontaktu nebyli. Pozitivní je i jeden z pedagogů jedné táborské střední školy, který ale nebyl v kontaktu se žáky školy a je v domácí izolaci. Třetí dnešní případ je z Křemže, kde jsme s vedením základní školy jednali o karanténních opatřeních pro několik pedagogů, kteří byli v minulých dnech v kontaktu se svou pozitivní kolegyní. Od začátku školního roku každý den přibývá několik škol s potvrzenými případy především mezi pedagogy, ale i studenty. Chci jen připomenout, že ředitelé škol mají ve své kompetenci sami přijímat v případě potřeby řadu protiepidemických opatření, a že my epidemiologové nyní zvažujeme možnosti a hledáme optimální řešení, jak chod škol v současné situaci stabilizovat,“ doplnila ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Nošení roušek

Od 1. září platí na celém území ČR opatření Ministerstva zdravotnictví, týkající se mimo jiné povinnosti nošení roušek v některých veřejných institucích, zdravotnických a sociálních zařízeních a podobně. Vzhledem ke každodennímu značnému nárůstu nových případů v posledních dvou měsících jihočeští hygienici doporučují preventivní nošení roušek nad rámec těchto opatření. Především v uzavřených místech s větší koncentrací lidí kvůli ochraně osob v rizikových skupinách.

Ze stávajících 299 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 99 na Českobudějovicku, 62 na Táborsku, 41 na Strakonicku, 30 na Prachaticku, 28 na Jindřichohradecku, 22 na Písecku a 17 na Českokrumlovsku. Z hlediska relativního výskytu, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jsou jižní Čechy se 118 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k čtvrteční 18. hodině) druhým regionem, za Královéhradeckým krajem, s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 28 379 osob. V povinné karanténě se k čtvrteční 18. hodině nacházelo 325 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se ve čtvrtek zvýšil o 52 na celkových 6 540,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Kde se můžete nechat testovat

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U Tří lvů. Laboratoř Nextclinics znovu testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab už testuje také v Českém Krumlově.

Podle verifikovaných dat KHS bylo ve čtvrtek večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 356 žen a 404 mužů. Z celkových 760 dosud potvrzených případů je 190 z Českobudějovicka, 138 z Táborska, 124 z Prachaticka, 106 ze Strakonicka, 74 z Jindřichohradecka, 72 z Písecka a 56 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 43 dětí ve věku do 14 let. 157 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 137 v kategorii od 25 až 34 let, 129 v kategorii od 35 do 44 let, 116 v kategorii od 45 do 54 let a 89 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 89 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.